Что будет с ценами на бензин и дизель в Украине: прогноз до конца года

Бензин и дизель

"На прошлой неделе начали отдельные сети снижать цены. Вчера был массовый этап снижения, крупные национальные сети снизили цены на гривну", - сказал он.

По его прогнозу, этот процесс будет продолжаться, в ближайшие десять дней - неделя цены упадут на две гривны.

"И это не предел. Потому что очень нам подыграло, спасло, помогло - это то, что цена на мировом рынке нефти и нефтепродуктов довольно существенно снизились. Если она на пике в сентябре была 95 долларов за баррель, то сегодня 80. И соответственно цены закупочные снижаются", - сказал Куюн.

Эксперт отметил, что на цену дизеля и бензина не повлияла блокировка польской границы, поскольку через Польшу шло автотранспортом 10% этих продуктов. Поэтому трейдеры переориентировались на железную дорогу и импорт из других стран.

Сжиженный газ

Напомним, блокировка польской границы привела к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%.

В то же время директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что ситуация стабилизируется в ближайшие недели. По его словам, доля поставок автотранспортом сжиженного газа через Польшу составила 30% и рынок не смог быстро заместить этот объем.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 20 ноября средняя цена бензина А-95 в Украине составила 54,90 гривен за литр (в начале месяца – 55,52 гривен), дизельного горючего - 54,94 гривен (в начале месяца - 55,79 гривен), автогаза – 34,82 гривен (в начале месяца - 29,31 гривен).