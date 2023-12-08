Что будет с ценами на бензин, дизель и автогаз: прогноз до конца года

Стоимость нефтепродуктов в Украине начала снижаться вслед за падением мировых цен на нефть. Эксперты прогнозируют, что в декабре бензин и дизель подешевеют на 2-4 гривны, цена сжиженного газа опустится до 30 гривен за литр.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Нефть резко подешевела, на очереди - бензин и газ. Какими будут цены на АЗС в конце года ".

Нефть дешевеет уже семь недель подряд и по состоянию на 8 декабря стоимость нефти марки Brent упала до 75 долларов за баррель, при том, что к концу сентября цены на нефть дошли до 95 долларов. Такое падение цен говорит, что трейдеры опасаются снижения спроса, поскольку экономический спад вступает в силу.

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, цены в Украине уже начали снижаться и эта тенденция сохранится в ближайшее время. "Из-за постепенного снижения цен на нефть, в Украине снижаются цены (на топливо - ред.) в опте и в рознице. По нашими оценками в декабре бензин и дизтопливо могут подешеветь на 3 грн/л", - отметил эксперт.

Еще большее падение ожидается по сжиженному газу, который подорожал за ноябрь на 30%. "Трейдеры нашли необходимые объемы (сжиженного газа - ред.) и они начали поступать в страну. Ожидаем, что в декабре цены на сжиженный газ вернутся на отметки ниже 30 грн/л", - спрогнозировал Куюн.

Похожий прогноз и у директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, который считает, что средневзвешенные цены бензина и дизтоплива до конца декабря снизятся с 54 до 50-52 гривен за литр, а сжиженного газа - с 36 до 28-30 гривен за литр.

Как долго будет сохраняться тенденция снижения цены нефти пока не ясно. Но в 2024 году на мировом рынке будет наблюдаться небольшой избыток предложения нефти, даже в условиях сокращения поставок ОПЕК+, отмечается в материале.

Цены на бензин, дизель и автогаз

Розничные цены на бензин, дизельное топливо Украине снизились за ноябрь. Автогаз подорожал на треть.

По данным "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены 30 ноября на бензин А-95 составляют 54,36 гривен за литр (-1,20 гривен за месяц), на дизельное топливо 54,30 гривен за литр (-1,39 гривен), на автогаз 36,66 гривен за литр (+8,60 гривен).