Что будет с телом, если каждый день съедать целую шоколадку?

Шоколад - любимое лакомство миллионов. Маленький кусочек темного шоколада может поднять настроение и даже принести пользу здоровью.
Но что произойдет, если превратить это наслаждение в ежедневную привычку и съедать целую плитку? Об этом рассказывает РБК-Украина.
Ключевую роль играет тип шоколада. Если речь идет о черном шоколаде с содержанием какао более 70%, то в небольших количествах (20-30 граммов) он действительно полезен. Флавоноиды в его составе действуют как антиоксиданты, улучшают кровообращение и работу мозга.
Однако целая 100-граммовая плитка - это совсем другая история, не говоря уже о молочном или белом шоколаде, где на первом месте сахар и жиры, а не какао.
Стремительный набор веса
Стандартная плитка шоколада (100 г) содержит от 500 до 600 ккал. Это почти треть дневной нормы для среднестатистического взрослого человека. Такой ежедневный "бонус" неизбежно приведет к появлению лишних килограммов.
Повышенный риск диабета 2-го типа
Огромное количество сахара, особенно в молочном шоколаде, вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови. Со временем это истощает поджелудочную железу и может привести к развитию инсулинорезистентности - прямого пути к диабету.
Проблемы с сердцем и сосудами
Парадоксально, но факт: несмотря на пользу флавоноидов, избыток сахара и насыщенных жиров с целой плитки нивелирует все плюсы. Такая нагрузка повышает уровень "плохого" холестерина, что увеличивает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Ухудшение состояния кожи и зубов
Сахар - идеальная среда для размножения бактерий, вызывающих кариес. Кроме того, у многих людей избыток сладкого и жирного провоцирует воспалительные процессы на коже, например, акне.
Вердикт
Ежедневное поедание целой плитки шоколада - это не безобидная слабость, а серьезный удар по организму. Это прямой путь к набору веса, проблемам с обменом веществ, сердцем и кожей.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Кливлендской клиники и Клиники Мейо, онлайн-издание о здоровье и благополучии Healthline.