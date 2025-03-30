Что будет делать Украина, если РФ нарушит перемирие в Черном море: ответ ВМС
В случае, если Российская Федерация нарушит перемирие в акватории Черного моря, Украина будет реагировать.
Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
В частности, он напомнил слова министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что РФ не может покидать восточную часть Черного моря. В противном случае Киев будет считать это нарушением перемирия.
"Это тоже уже неоднократно обсуждалось и высшим руководством страны, что, конечно, реакция будет адекватной. И министр обороны Украины Рустем Умеров так же озвучивал требование относительно того, что россияне не могут покидать восточную часть Черного моря, где они имеют формальное юридическое право находиться, это побережье российское, и где они фактически и находятся уже длительное время", - сказал он.
Также Плетенчук повторил свои слова, что для Украины прекращением огня в Черном море прежде всего является прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. В то же время право бить по российским военным кораблям остается.
"И да, это о безопасности. Это о том, какие объекты нельзя поражать во время перемирия. Это, конечно, касается устойчивой работы нашего зернового коридора и возможности приобретать экспортные возможности. Относительно непосредственно военных целей - как вы знаете, из того, что было озвучено представителями украинского МИД, на военные объекты, такие как корабли, например, это не распространяется", - добавил спикер.
Перемирие между Украиной и РФ
Напомним, вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Украиной и Россией действует энергетическое перемирие. Его слова прокладки после того, как РФ в течение последних нескольких совершала атаки на украинские объекты. Также он сказал, что перемирие в Черном море почти достигнуто.
"Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть перемирие по торговле в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", - сказал Вэнс.
Кроме того, по его словам, после перемирия на Черном море будут рассматриваться дальнейшие шаги в прекращении огня.
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