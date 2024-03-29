Что будет с полномочиями Зеленского без новых выборов: SPRAVDI поставило точку в вопросе
Полномочия президента Украины Владимира Зеленского автоматически продлеваются до новых выборов в стране. Сейчас их провести невозможно из-за военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины в Telegram.
В Центре напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, выборы, которые должны пройти 31 марта, переносят из-за действия военного положения.
"Полномочия президента и парламента Украины официально продлеваются до времени проведения новых выборов и процедур передачи власти новоизбранным", - подчеркивается в сообщении Центра.
Там отметили, что военное положение - объективная реальность, а не прихоть. При этом украинские выборы некорректно сравнивать с российскими, поскольку в стране-агрессоре этот процесс - формальность.
Выборы не могут провести, поскольку в текущих условиях нельзя гарантировать их безопасность и представительство избирателей.
Что предшествовало
Напомним, ранее сам президент Украины Владимир Зеленский напоминал о том, что провести выборы во время военного положения нет возможности. Это, в частности, связано с законодательством.
Соответствующую норму о запрете выборов во время военного положения может изменить только парламент.
Но, как отметил глава государства, причина отсутствия выборов во время войны не только в законодательстве, а и ряде важных вопросов.
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