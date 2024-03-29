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Что будет с полномочиями Зеленского без новых выборов: SPRAVDI поставило точку в вопросе

Киев, Пятница 29 марта 2024 15:39
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Что будет с полномочиями Зеленского без новых выборов: SPRAVDI поставило точку в вопросе Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского автоматически продлеваются до новых выборов в стране. Сейчас их провести невозможно из-за военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины в Telegram.

В Центре напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, выборы, которые должны пройти 31 марта, переносят из-за действия военного положения.

"Полномочия президента и парламента Украины официально продлеваются до времени проведения новых выборов и процедур передачи власти новоизбранным", - подчеркивается в сообщении Центра.

Там отметили, что военное положение - объективная реальность, а не прихоть. При этом украинские выборы некорректно сравнивать с российскими, поскольку в стране-агрессоре этот процесс - формальность.

Выборы не могут провести, поскольку в текущих условиях нельзя гарантировать их безопасность и представительство избирателей.

Что предшествовало

Напомним, ранее сам президент Украины Владимир Зеленский напоминал о том, что провести выборы во время военного положения нет возможности. Это, в частности, связано с законодательством.

Соответствующую норму о запрете выборов во время военного положения может изменить только парламент.

Но, как отметил глава государства, причина отсутствия выборов во время войны не только в законодательстве, а и ряде важных вопросов.

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