Что будет с полномочиями Зеленского без новых выборов: SPRAVDI поставило точку в вопросе

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского автоматически продлеваются до новых выборов в стране. Сейчас их провести невозможно из-за военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины в Telegram.

В Центре напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, выборы, которые должны пройти 31 марта, переносят из-за действия военного положения. "Полномочия президента и парламента Украины официально продлеваются до времени проведения новых выборов и процедур передачи власти новоизбранным", - подчеркивается в сообщении Центра. Там отметили, что военное положение - объективная реальность, а не прихоть. При этом украинские выборы некорректно сравнивать с российскими, поскольку в стране-агрессоре этот процесс - формальность. Выборы не могут провести, поскольку в текущих условиях нельзя гарантировать их безопасность и представительство избирателей.