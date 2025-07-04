Что будет с организмом, если есть одно киви перед сном 21 день? Ответ вас удивит

Что будет с организмом

По словам эксперта, если съедать одно киви перед сном в течение 21 дня, с организмом произойдет несколько положительных изменений.

Улучшение качества сна

Киви содержит серотонин, который помогает регулировать цикл сна.

Исследования показали, что киви помогает:

засыпать быстрее

спать дольше

уменьшить количество ночных пробуждений

Поддержка пищеварения

Киви содержит актинидин - это фермент, который помогает расщеплять белки. Также фрукт облегчает пищеварение и уменьшает вздутие, особенно после ужина.

Антиоксидантная защита

Один киви содержит большое количество витамина C и других антиоксидантов. А это в свою очередь:

укрепляет иммунитет

поддерживает кожу

помогает клеткам восстанавливаться ночью

Регулирование уровня сахара в крови

Низкий гликемический индекс у киви не вызывает резких скачков сахара. Также это отличный вариант для перекуса перед сном, если хочется чего-то сладкого.

Мягкий слабительный эффект

Киви богат клетчаткой, поэтому будет способствовать регулярному опорожнению, особенно утром. Особенно полезен при легких запорах.

Эксперт добавила, что в результате через 21 день, вероятно, вы заметите:

легче засыпаете и будете лучше спать

улучшится пищеварение

состояние кожи улучшится

снизится уровень стресса

Кому нельзя есть киви

Людям с аллергией

Киви - мощный аллерген. У некоторых людей он вызывает:

зуд во рту и горле

отек языка или губ

сыпь или даже анафилактический шок

Особенно часто аллергия на киви проявляется у детей.

При гастрите, язве или повышенной кислотности желудка

Киви содержит много кислот, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и ухудшать состояние.

В таких случаях киви лучше исключить или съедать очень редко и в малых количествах.

При синдроме раздраженного кишечника или диарее

Киви имеет слабительный эффект из-за высокого содержания клетчатки, поэтому при диарее может ухудшить ситуацию.

Детям до 1 года

Из-за возможной аллергической реакции педиатры не рекомендуют давать киви младенцам в первый год жизни.