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Что будет с курсом доллара, ростом экономики и ценами в Украине: прогноз Fitch Ratings

Фото: Курс доллара в Украине будет стабильным, а инфляция низкой, ожидает Fitch (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует стабильный курс доллара к гривне, относительно низкую инфляцию и возвращение к экономическому росту в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Стабильный курс

Как отмечается в сообщении агентства, НБУ снизил процентную ставку до 16% с 25% в июне и ввел политику "управляемой гибкости" обменного курса.

"Fitch ожидает, что продолжение валютных интервенций будет способствовать поддержанию широкой стабильности курса гривны к доллару США в краткосрочной перспективе, наряду с относительно постепенной либерализацией счета операций с капиталом", - говорится в прогнозе.

Инфляция резко падает

Инфляция упала до 5,3% в октябре с 12,8% в июне, чему способствовали более низкие цены на продукты питания и энергоносители, а также стабильность обменного курса.

"Мы прогнозируем, что инфляция вырастет в среднем до 9,1% в 2024-2025 годах, отчасти из-за базовых эффектов, умеренно более высоких темпов роста заработной платы и продолжающихся сбоев во внутренних цепочках поставок", - прогнозируют аналитики.

Возвращение к экономическому росту

Fitch прогнозирует рост ВВП на 5,1% в 2023 году после сокращения на 29,1% в 2022 году, в связи с дальнейшей адаптацией бизнеса к условиям войны, повышением потребительского доверия и ростом в сельском хозяйстве.

По данным ООН, число украинских беженцев в 2023 году было относительно стабильным и составило 6,3 миллиона в ноябре. Fitch прогнозирует замедление восстановления экономики к концу года и рост ВВП за весь год на уровне 3,8% в 2024 году и 4,5% в 2025 году. Рост может ускориться в результате снижения интенсивности конфликта, значительного возвращения мигрантов и более активного восстановления экспортного потенциала через черноморские порты.

Прогнозы правительства Украины

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Кабмин также ожидает рост реального ВВП в 2023 году на уровне 5% и 4,6% в 2024 году.

По прогнозу правительства, инфляция в 2023 году составит 7,1%, в 2024 году - 9,7%.

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