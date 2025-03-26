Будет ли обвал гривны? Чего ждать от курса доллара в 2025 году

В 2025 году доллар в Украине может подорожать на несколько гривен, однако обвала курса гривны относительно американской валюты ждать не стоит. При этом определенные факторы могут даже сохранить гривну в текущем диапазоне.

О том, сколько в этом году может стоить доллар США и что на это будет влиять, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Прогноз экспертов относительно стоимости доллара в 2025 году

По итогам прошлой недели Национальный банк Украины почти не изменил официальный курс гривны, незначительно увеличив интервенции. Аналитики инвестиционной группы ICU отмечают, что текущие действия НБУ показывают, что регулятор считает курс немного выше 41,5 гривны/доллар вполне комфортным и прилагает усилия для сдерживания дальнейшего ослабления путем больших интервенций.

"Валютный рынок пока вполне стабилен с относительно большим, но устойчивым дефицитом. Это означает, что НБУ может сохранять такой подход и в ближайшие недели, если не будет происходить резкого и значительного увеличения покупки валюты на межбанковском рынке. В любом случае, по базовому сценарию можно гарантированно исключить, что темпы девальвации гривны в этом году превысят 10%. Текущий прогноз курса от аналитиков ICU на конец года – 45,7 гривны/доллар", – отметили РБК-Украина в инвестиционной группе ICU.



С прогнозом стоимости доллара в Украине на конец года соглашается и экономист Олег Устенко, экс-советник президента по экономическим вопросам. По его мнению, по базовому сценарию можно ожидать к концу 2025-го курс на уровне около 45 гривен за доллар, а давление на курс не превысит 5% от текущего уровня.

"У нас сохраняется высокий торговый дефицит. Мы экспортируем гораздо меньше, чем импортируем. Этот дефицит сейчас перекрывается за счет средств, которые мы получаем из различных программ от наших партнеров. Ожидается, что в этом году сумма финансирования от Европейского Союза составит около 30 миллиардов долларов. Этого, конечно, хватает для того, чтобы перекрывать этот торговый дефицит или даже дефицит текущих счетов", – пояснил РБК-Украина Олег Устенко.

Еще одним гарантом стабильности гривны являются достаточные золотовалютные резервы Нацбанка, которые колеблются на уровне около 40 миллиардов долларов, добавляет эксперт. Это дает определенную уверенность в том, что НБУ сможет влиять на ситуацию в случае необходимости.

"В то же время зависимость от внешнего финансирования и необходимость создавать запасы свидетельствуют о макроэкономическом давлении на гривну. С другой стороны, население, которое ранее было значительным игроком на валютном рынке, могло создавать в кризисные моменты до 2 миллиардов долларов превышения спроса над предложением в месяц. Сейчас мы не наблюдаем таких объемов, и население уже не является активным игроком. Это недостаточно позитивный фактор для валюты", – объясняет эксперт.

Колебания доллара в диапазоне 45-46 гривен ожидает руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Он также объясняет, что такая девальвация может быть обусловлена избыточным спросом на доллар, который не будет полностью покрываться интервенциями НБУ, а также неопределенностью с внешней помощью.

Влияние войны и фактор политики США на доллар

Положительным фактором как для гривны, так и для экономики в целом будет официальное окончание войны с подписанием соответствующих соглашений, на фоне чего должен постепенно расти экспорт, говорит Олег Устенко. В таком случае, продолжает эксперт, можно ожидать стабильный курс или даже умеренное укрепление гривны.

"Негативный сценарий предусматривает резкое сокращение экспорта, повреждение энергетической инфраструктуры и ускорение инфляции. В таком случае давление на курс может превысить 5%", – отмечает Устенко.

Однако Александр Паращий считает, что завершение войны может как стабилизировать курс за счет восстановления экономики и потенциального прироста экспорта, так и создать риски из-за сокращения финансовой помощи от партнеров.

"Инвестиции, даже в случае мира, остаются вопросом времени – инвесторам нужно убедиться в безопасности и найти объекты для вложений. Даже передача управления стратегическими предприятиями, такими как Запорожская АЭС, не гарантирует немедленных инвестиций. При этом если война закончится, международная финансовая поддержка сократится", – Александр Паращий.

Стоит также учитывать внешние факторы, в частности политику США в отношении доллара. Олег Устенко напоминает, что сейчас курс евро к доллару составляет около 1,08. По его словам, колебания доллара также влияют на курс гривны, хотя не так существенно, как внутренняя экономическая ситуация и поступления международной финансовой помощи.

"Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп очень четко выражал желание по удешевлению доллара, что соответствует его экономической стратегии сделать за счет этого американские товары более конкурентоспособными. Однако сейчас трудно представить, чтобы курс евро к доллару опустился ниже уровня 1,15 к евро", – подчеркивает Устенко.

Александр Паращий указывает, что в условиях большой неопределенности очень трудно предсказать, когда именно цена доллара в Украине начнет расти. Он говорит, что это может произойти через несколько месяцев или даже недель. Однако Паращий резюмирует, что традиционно периодом повышенной волатильности для гривны является осень.