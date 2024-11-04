Что будет с курсом доллара: Пышный пояснил цели НБУ на валютном рынке

Национальный банк Украины в условиях структурного дефицита валюты во время войны сохраняет устойчивость валютного рынка с помощью продажи долларов. Это исключает резкие смены курса.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу ICTV .
По его словам, не нужно путать действительно срок устойчивость валютного рынка с фиксированным курсом.
"Устойчивость валютного рынка означает, что процессы на валютном рынке происходит в зависимости от спроса предложения, но с участием Национального банка позволяющего курсу двигаться в сторону роста или соответственно снижения, срезая опасные пики, которые собственно и создают риск для устойчивости валютного рынка, пытаясь повлиять на курсовые ожидания", - сказал он.
Пышный напомнил, что год назад Национальный банк перешел к управляемой гибкости, которая прошла на замену фиксированному курсу и имела целью сделать экономику более устойчивой, сделать экономику способной поглощать шоки как внутренние, так и внешние.
"В чем проблема фиксированного курса? Фиксированный курс создает ситуацию, когда экономические агенты, украинские предприятия импортеры экспортеры соответствующим образом не испытывают валютные риски. Но так украинская экономика, учитывая войну, функционирует сейчас в глубоком структурном дефиците. Поэтому присутствие Национального банка на рынке остается. Но одновременно НБУ делает все для того, чтобы опрос и предложение валюты приобретали все большее значение при определении соответствующей динамики, курсовой обеспечивая при этом устойчивость валютного рынка", - добавил он.
Важно также то, что Национальный Банк перешел в режим инфляционного таргетирования "Устойчивость валютного рынка для НБУ является одним из элементов, благодаря которому он будет обеспечивать постепенное возвращение инфляции к инфляционной цели 5% на горизонте политики в течение ближайших лет", - сказал он.
Пышный напомнил, что инфляция ускорилась и она является следствием определенных факторов, которые будут исчерпывать свое влияние по мере влияния времени.
"Но одновременно монетарная политика НБУ, курсовая и процентная, оказывает существенное влияние на эти процессы, и устойчивость валютного рынка - это один из весомых факторов, чтобы инфляция оставалась в контролируемых параметрах и с течением времени приближалась к той цели, которую мы считаем оптимальной для того чтобы поддержать и развитие кредитования и развитие экономики. Я напомню, что эта цель 5% на горизонте ближайших лет", - сказал Пышный.
На этой неделе НБУ не только оставил учетную ставку на уровне 13%, но и опубликовал новый макропрогноз, предусматривающий, что инфляция в следующем году будет замедляться во втором полугодии 2025 года, учетная ставка будет оставаться неизменной по меньшей мере до конца первого полугодия следующего года, добавил он.
Напомним, по прогнозу компании Dragon Capital, Национальный банк Украины сможет вернуться к практике управляемой девальвации во второй половине 2025 года. Аналитики прогнозируют рост курса до 45 грн/доллар к концу 2025 года и оценивают среднегодовой курс на уровне 43 грн/доллар.