Что будет с курсом доллара и ждать ли резких изменений: прогноз аналитиков

Сравняется ли наличный курс с официальным, будет зависеть от дальнейшего преобладания предложения наличных денег на рынке. Или от того, снимет ли НБУ ограничения, и будет ли у банков возможность по-прежнему трансформировать безналичную валюту в наличную и предлагать ее населению.

Руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банк Авангард" Юрий Крохмаль Крохмаль не ожидает резкого изменения курса, хотя в конце года возможно ослабление гривны в пределах 10% (госбюджет-2023 рассчитывался исходя из курса 42,2 гривны за доллар в среднем за год).

"Но это не значит, что динамика курса наличного рынка будет такой же, как и межбанковского. Так как наличный курс будет зависеть от достаточного предложения именно наличной валюты, что точно прогнозировать невозможно. Но в любом случае, излишек наличной валюты будут абсорбировать банки, и курс наличного доллара сильно ниже межбанковского упасть не сможет", - отметил Крохмаль.

Однако все, что приводит наличный курс ближе к официальному - это позитив, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Он тоже прогнозирует, что в скором времени курсовых колебаний ожидать не стоит - несколько недель курс будет на нынешнем уровне. Риском для курса могут быть какие-либо "негативные сюрпризы" переговоров о продлении срока действия "зернового коридора".

Действие зернового коридора дало дополнительную выручку от экспорта зерновых и масличных культур в размере 1,5 млрд долларов.

Но если коридор будет расширен на металлы и руду, то это добавит еще 1 млрд долларов. А прекращение действия коридора создаст дефицит на межбанке и, как следствие, курс доллара может повыситься.