Что будет, если перевести мотор на дешевое масло: ключевые риски и опасности

Понятие дешевого масла у каждого автомобилиста свое, и с этого следует начинать разговор о дорогих и дешевых смазочных материалах. Максимально дешевое масло - это безымянный нефтепродукт, который без лишних претензий на бренд продается на разлив из бочки или в невнятных банках с наклейкой "Масло моторное 15W-40". С чистой совестью его можно рекомендовать разве что для моторов разработки 1960-70-х годов - да и то в изношенном, предынфарктном состоянии.

А для остальных автовладельцев понятие дешевого масла может означать продукт с меньшей ценой, чем он использовал ранее, но с уровнем качества, который каким-то образом можно определить.

Какое масло хорошее, а какое - дорогое

Если вы более-менее "письменный" автомобилист, не стоит классифицировать масло как "дешевое" или как "дорогое". Для этого есть классы качества согласно стандартам API и ACEA, где каждый класс определяет соответствие масла требованиям определенного уровня. Если коротко, масла разных классов отличаются способностью держать защитную пленку между деталями под определенным давлением на эти детали, умением сохранять свои свойства несмотря на длительное время работы и перепады температур, степенью противостояния коррозии, а также содержанием в составе определенных веществ и тому подобное. Последняя характеристика важна для двигателей последних поколений, которые имеют сложные системы нейтрализации отработанных газов.

Например, по системе API категория масла определяется последовательно буквами латинского алфавита, которые проставляются после буквы S (бензиновые моторы) и C (дизели). Когда-то давно первым было масло SA - для тихоходных агрегатов начала автомобильной эры, за ним последовал класс SB -для более нагруженных двигателей выпуска 1930-х годов и так далее. В наши дни продаются "бензиновые" масла классов от SJ (для моторов разработки 1996 - 2001 гг.) до SP (моторы конструкции после 2020 г., в том числе малообъемные модели типа даунсайзинг).

Вторая ключевая характеристика моторного масла - его категория вязкости, определяющая способность масла оставаться жидким на морозе и не превращаться в жидкую водичку в прогретом двигателе. Вязкость - величина отдельная, она напрямую не зависит от класса качества по API и ACEA. Чаще всего параметр вязкости определяется по системе SAE, и имеет следующий вид: 5W-30, 10W-40, 10W-40, 15W-40 и др. Где первая цифра - вязкость при низкой температуре (W - winter, зима), а вторая - вязкость при высокой температуре.

Какое масло дешевое, но правильное

Итак, чисто с инженерной точки зрения в мотор конкретной модели можно заливать масло любого бренда и цены. Главное, чтобы его класс качества и индекс вязкости соответствовали требованиям производителя автомобиля, указанным в его заводском мануале или в дилерской документации.

Правда, другие отличия все равно есть. И не только технические, но и из сферы маркетинга. Ведь на цену масла влияют не только его технические характеристики, но и уровень бренда, расходы на рекламу, дистрибуцию и т.д.

Масло дешевое и масло дорогое: в чем разница?

Итак, чем отличаются масла с одинаковыми характеристиками - одного класса качества и категории вязкости, но с разной ценой? Если не говорить о стоимости рекламы и раскрутки на рынке, включенных в себестоимость более дорогого масла, технические отличия будут таковы:

Большую цену имеет моторное масло, которое дольше сохраняет свои заявленные свойства. Потому что более дешевое масло к концу своего срока службы (10 - 20 тыс. км) потеряет большую часть своих свойств. А в дорогом масле присадки срабатываются не так быстро, и даже перед заменой оно так же хорошо защищает двигатель, как и в первый день своей работы в нем;

Более дорогое масло часто имеет дополнительные положительные качества: лучше защищает детали от коррозии (а это один из основных видов их износа), создает меньшее сопротивление движению деталей, меньше влияет на экологию выхлопа, меньше расходуется на угар и т.д.

Вкратце

Если вы вынуждены искать более дешевое масло для вашего мотора, главное - соблюсти два условия:

не отступать от требований автопроизводителя (класс качества масла и его вязкость);

не покупать подделку. Выбирайте такой бренд и такую точку продажи, чтобы вы точно получили то, что написано на канистре.

А еще с маслом более дешевого сорта в двигателе вам придется быть более тщательным в плане соблюдения сроков замены масла. Поскольку обычно правда то, что у дорогого брендового масла больший "запас надежности" - оно действительно лучше будет защищать двигатель при просрочке замены или в случае особо тяжелых условий эксплуатации.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.