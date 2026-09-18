Что будет с деньгами украинцев после повышения ставки НБУ: объяснение эксперта

– Насколько существенным является повышение учетной ставки для экономики и что оно означает на практике?

– На практике НБУ видит инфляционные риски и пытается опережать их, сдерживать инфляционные тенденции из-за монетарных рычагов.

При этом сейчас они не так хорошо работают, поэтому повышение может вызвать некоторые вопросы. Хотя это повышение находится в тренде мировых решений: центральные банки США, Европы и других стран повышают ставки из-за топливного кризиса и инфляции.

Это давление оказывает длительный эффект. Тренд продолжается, и НБУ видит ситуацию, когда инфляция идет выше его ожиданий. Сформировались дополнительные риски, и соответственно он повышает ставку для обеспечения и улучшения доходности гривневых инструментов, таких как депозиты и ОВГЗ.

При этом НБУ понимает, что это также отразится на кредитовании. Кстати, здесь интересен вопрос: предыдущие повышения ставки с 15% до 15,5% не сформировали достаточного улучшения показателей доходности депозитов и ОВГЗ.

– Достаточно ли нынешнего повышения, чтобы сдержать инфляционное давление?

– Я бы сказал, что текущее повышение может не повлиять на сдерживание инфляции, потому что факторы инфляции находятся вне влияния монетарных показателей.

Нацбанк руководствуется еще одним фактором – нужно поддержать гривневую доходность инструментов. Но в прошлый раз она не была достаточно сформирована.

Однако это необходимо для того, чтобы свободная гривна на фоне роста инфляции и цен на импортные товары не пошла в валюту и не создала дополнительного давления. Здесь это действенный механизм.

– Следует ли ожидать, что 16% – это уже верхняя точка, или до конца года возможны новые повышения?

– В своем релизе Нацбанк отметил, что есть даже вариант при ухудшении ситуации, когда спрос будет стагнировать или падать из-за ситуации безопасности, обстрелов и влияния на рынок труда.

Если бизнес будет увольнять людей или не сможет им платить, в таком случае Нацбанк может рассмотреть вариант понижения ставки для стимулирования экономики.

– Как повышение учетной ставки повлияет на стоимость кредитов для украинского бизнеса? Как скоро этот эффект ощутит компания, которая планирует взять кредит в ближайшее время?

– Рост ставки будет повышать стоимость кредитов. Повышение учетной ставки – это рост безрисковой ставки.

У банков есть вариант предоставить кредит компании или безрисково разместить средства в депозитных сертификатах под ставку 16%.

При этом мало какие банки хотят очень быстро наращивать кредитование, поэтому банки все равно ведут себя очень осторожно.

Ключевой тренд и рост кредитования формируются в ограниченных секторах и по программам государственной поддержки – ''5-7-9'' и другим.

Соответственно, на свободном рынке кредиты остаются достаточно дорогими.

Повлияет ли ставка 16% на программу ''5-7-9''? Конечно. Однако сейчас у правительства нет денег на эту программу.

– Может ли более дорогое кредитование в конечном итоге переложиться в более высокую себестоимость товаров и услуг?

– Это не действует таким образом. Рыночные монетарные факторы не имеют столь быстрой трансмиссии, чтобы отразиться на стоимости товаров.

Значительно большее влияние оказывают не ставка и дорогостоящий кредит, а факторы безопасности, уничтожение товаров, проблемы с логистикой и прочее.

– Какие отрасли украинской экономики могут быстрее всего почувствовать последствия решения НБУ?

– В первую очередь это банковский сектор. Трансмиссия решения должна проходить через банки, которые будут привлекать деньги из НБУ и выдавать их экономическому сектору. Соответственно, именно они это почувствуют в первую очередь.

– Как повышение учетной ставки может сказаться на стоимости кредитов для населения – потребительских, автомобильных, ипотечных?

– Также из-за роста стоимости, потому что безрисковая ставка выросла. Соответственно, она возрастет и для конечного потребителя, не считая льготных программ.

– Может ли повышение ставки стимулировать украинцев больше хранить деньги в гривне, а не тратить их или покупать валюту?

– В этом и есть смысл монетарной трансмиссии и повышения ставки. Главная цель – чтобы население не тратило деньги, чтобы снизить спрос и стимулировать накопление средств, а не их расходование.

В этом основной смысл, но сейчас действуют другие факторы, оказывающие большее влияние на спрос.

- Можно ли сказать, что после этого решение гривневый депозит станет более привлекательным для граждан с учетом нынешней инфляции?

– Это может быть, но мы видим, что после повышения ставки с 15% до 15,5% такого ощутимого увеличения не произошло. Соответственно, трудно сказать, произойдет ли после текущего повышения рост доходности депозитов.

В банках много денег, но население не очень активно входит в срочные депозиты из-за рисков. И в этом основная проблема: срочные депозиты – лишь треть от общего объема средств населения.

Население хочет видеть реальные, доступные деньги, чтобы использовать их в случае неожиданного влияния или ситуации. В любой момент может прилететь, что-то нужно будет купить или подготовиться к зиме. Здесь не до хранения и накопления.

– Какие показатели к следующему заседанию НБУ следует отслеживать, чтобы понять дальнейшее направление монетарной политики?

– В первую очередь это инфляция. Именно на нее будет опираться НБУ.

Далее – рынок труда, зарплаты и розничный рынок. Именно их НБУ будет оценивать в следующий раз.

Они покажут, насколько реальный спрос сужается, насколько платежеспособна позиция населения из-за зарплат и как ведет себя рынок труда, насколько он достаточно активен для того, чтобы поддерживать или сдерживать этот спрос.

– Что бы вы посоветовали бизнесу и гражданам учитывать в своих финансовых решениях до конца 2026 года?

– Беречь себя.

Мы каждый раз находимся под влиянием войны.

Каждый будет выбирать для себя стратегию и финансовую стратегию: привлекать деньги или не привлекать. А потом может прилететь, и все ваши планы могут измениться вверх дном.

Единственное – у вас должен быть план. Что вы будете делать, если что-нибудь произойдет? Сценарий один: если да, то я буду поступать так. Если да – буду делать так. Для себя вы выбираете самый лучший сценарий.