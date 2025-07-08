ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Что будет с гривной до конца года: аналитики указали на важный аргумент для НБУ

Украина, Вторник 08 июля 2025 08:17
UA EN RU
Что будет с гривной до конца года: аналитики указали на важный аргумент для НБУ Фото: Курс доллара будет стабильным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ может держать курс гривны к доллару стабильным еще долгое время. Для этого есть ресурсы благодаря международной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Как отмечается в обзоре, объемы чистой покупки валюты на прошлой неделе уменьшились, что помогло НБУ удержать колебания курса гривны в очень узком диапазоне и уменьшить интервенции.

Ситуация на рынке

По данным ICU, спрос на валюту на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе постепенно уменьшался, и среднедневная чистая покупка уже снизилась до 86 млн долларов со 125 млн долларов в предыдущую неделю.

В то же время в начале месяца традиционно активизировалась покупка валюты в розничном сегменте. В результате обновления лимитов для физических лиц покупка валюты через мобильные приложения банков выросла почти вдвое, а чистая покупка валюты населением в целом увеличилась на треть до более 75 млн долларов, говорится в обзоре.

Курс доллара и курс евро

Национальный банк продал за неделю 661 млн долларов из международных резервов. НБУ в понедельник ослабил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек, но потом сохранял его в очень узком коридоре, 41,72-41,82 грн/доллар. За неделю официальный курс гривны ослаб лишь на 0,2%.

Европейская валюта в Украине подорожала на прошлой неделе на 0,7%, отражая как ослабление гривны, так и подорожание евро по отношению к доллару США на 0,5% по итогам недели до почти 1,18.

Наличный доллар в системно важных банках подорожал за неделю в среднем на 0,25% с сужением спреда между курсами покупки и продажи, до 41,5-42 грн/доллар, а некоторые из них продавали американскую валюту по курсу более 42 грн/доллар, говорится в обзоре.
Что будет с гривной до конца года: аналитики указали на важный аргумент для НБУ

Дополнительный аргумент

Как отмечают аналитики, в течение весны и июня доллар существенно ослаб относительно евро, поэтому и эффективный курс гривны несколько девальвировал.

"Поэтому НБУ сейчас имеет дополнительные аргументы держать курс гривны относительно доллара крепким, тем более при наличии достаточного ресурса для интервенций", - говорится в прогнозе.

Благодаря международной помощи аналитики ожидают роста международных резервов Украины до уровня более 50 млрд долларов в конце года, что даст НБУ возможность поддерживать курс гривны относительно доллара стабильным.

"Однако в 2026 году притоки внешней помощи могут сократиться, что создаст давление как на резервы НБУ, так и на курс гривны", - говорится в обзоре.

Напомним, курс доллара за июнь вырос на 12 копеек - 41,52 до 41,64 гривен.

МВФ в Меморандуме с Украиной заявил, что курс гривны к доллару, который контролирует Национальный банк Украины, должен больше отражать рыночную ситуацию.

Как отмечают эксперты МВФ, стратегия НБУ по интервенциям на межбанковском валютном рынке должна поддерживать гибкость обменного курса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского