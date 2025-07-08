Что будет с гривной до конца года: аналитики указали на важный аргумент для НБУ

НБУ может держать курс гривны к доллару стабильным еще долгое время. Для этого есть ресурсы благодаря международной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Как отмечается в обзоре, объемы чистой покупки валюты на прошлой неделе уменьшились, что помогло НБУ удержать колебания курса гривны в очень узком диапазоне и уменьшить интервенции.

Ситуация на рынке

По данным ICU, спрос на валюту на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе постепенно уменьшался, и среднедневная чистая покупка уже снизилась до 86 млн долларов со 125 млн долларов в предыдущую неделю.

В то же время в начале месяца традиционно активизировалась покупка валюты в розничном сегменте. В результате обновления лимитов для физических лиц покупка валюты через мобильные приложения банков выросла почти вдвое, а чистая покупка валюты населением в целом увеличилась на треть до более 75 млн долларов, говорится в обзоре.

Курс доллара и курс евро

Национальный банк продал за неделю 661 млн долларов из международных резервов. НБУ в понедельник ослабил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек, но потом сохранял его в очень узком коридоре, 41,72-41,82 грн/доллар. За неделю официальный курс гривны ослаб лишь на 0,2%.

Европейская валюта в Украине подорожала на прошлой неделе на 0,7%, отражая как ослабление гривны, так и подорожание евро по отношению к доллару США на 0,5% по итогам недели до почти 1,18.

Наличный доллар в системно важных банках подорожал за неделю в среднем на 0,25% с сужением спреда между курсами покупки и продажи, до 41,5-42 грн/доллар, а некоторые из них продавали американскую валюту по курсу более 42 грн/доллар, говорится в обзоре.



Дополнительный аргумент

Как отмечают аналитики, в течение весны и июня доллар существенно ослаб относительно евро, поэтому и эффективный курс гривны несколько девальвировал.

"Поэтому НБУ сейчас имеет дополнительные аргументы держать курс гривны относительно доллара крепким, тем более при наличии достаточного ресурса для интервенций", - говорится в прогнозе.

Благодаря международной помощи аналитики ожидают роста международных резервов Украины до уровня более 50 млрд долларов в конце года, что даст НБУ возможность поддерживать курс гривны относительно доллара стабильным.

"Однако в 2026 году притоки внешней помощи могут сократиться, что создаст давление как на резервы НБУ, так и на курс гривны", - говорится в обзоре.