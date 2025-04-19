Что будет с долларом и евро после праздников: банкир дал прогноз валютных курсов

Как отметил банкир, Нацбанк сохранит за собой роль главного игрока, реализуя режим "управляемой гибкости". "Поэтому не стоит ожидать, что текущие курсовые колебания будут стремительными, курсы чрезмерно не будут качаться сверху вниз и наоборот", - сказал он.

По его словам, монетарная политика НБУ направлена на торможение потребительских цен и укрепление гривны, что явно влияет на курсовые показатели.

Лесовой сообщил, что накануне Пасхи предложение на наличном рынке выросло на 10-15%. По его мнению, это связано с тем, что "обычно для подготовки к праздникам определенное количество граждан продает часть валютных сбережений".

Кроме того, экономические процессы в стране будут набирать обороты, базовой составляющей этого движения является начало посевной, добавил он.

"Мы предполагаем, что в послепраздничную неделю, как и раньше, курсовые показатели межбанка и наличного рынка будут почти одинаковыми, а в целом на рынке будет наблюдаться баланс между спросом и предложением", - сказал банкир.

Курс евро

Что касается курса евро, то на него будет давить мировое соотношение к доллару. Мировая экономика сейчас находится в состоянии неопределенности, что влияет на международный курс этих двух валют. И их курсовая стоимость во многом будет зависеть от чисто политических решений мировых лидеров, отметил Лесовой.

"Однако стоит заметить, что доллар есть и остается мировой валютой, поэтому любые текущие курсовые перипетии следует воспринимать, как временное явление", - добавил он.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (21-27 апреля) будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,6 грн/доллар на межбанке и 40,8-41,3 грн/доллар на наличном рынке.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке будет более-менее соизмеримой с прошлой неделей: основные курсовые изменения будут происходить в привычном коридоре. Также стоит внимания то, что Нацбанк будет внимательно следить за общими настроениями и в случае необходимости сможет оперативно, тактически сбалансировать спрос и предложение, избежав резких курсовых изменений", - констатировал Лесовой.