Что безопаснее для кожи летом - автозагар или солнце? Ответ вас удивит

Безопасны ли автозагари

Дерматолог Кеннет Марк рассказал, что автозагари в спреях безусловно безопаснее с точки зрения рака кожи. Ультрафиолетовые лучи солнца повреждают ДНК клеток кожи и могут способствовать быстрому старению кожи и даже возникновению рака.

Такие средства изготавливаются из сахарного соединения под названием дигидроксиацетон (ДГК), которое реагирует с белками во внешнем слое кожи, придавая ей бронзовый цвет.

ДГК - это бесцветное соединение, которое наносит квалифицированный специалист в виде мелкого распыления. Это не связано с воздействием меланина или ультрафиолетового излучения, а лишь с поверхностной химической реакцией. Эта реакция приводит к временному загару, который исчезает в течение нескольких дней, поскольку клетки кожи обновляются и естественным образом отшелушиваются.

Самое большое преимущество заключается в том, что вы загораете, не подвергаясь воздействию ультрафиолетовых лучей.

Спрей-загар идеально подходит, если вы хотите быстрого результата на всем теле и не хотите рисковать пребыванием на солнце.

Риски для здоровья

Вдыхание частиц химического вещества, которое не прошло испытания для использования в качестве средства для загара, может представлять риск для любого, но особенно для людей с астмой или беременных женщин.

К тому же автозагары могут раздражать кожу или вызывать аллергическую реакцию. Средства для загара также могут содержать ароматизаторы, которые могут раздражать кожу. Слишком частое использование спрея для загара может привести к накоплению ДГК на коже.

Также помните, что спреи-автозагары не защищают кожу от ультрафиолетовых лучей, поэтому все равно нужно пользоваться солнцезащитным кремом и принимать меры для снижения риска рака кожи.

Поэтому такие средства безопаснее для кожи, чем обычный загар или использование солярия, но определенные риски для кожи все равно есть.

Опасность от загорания на солнце

Основные опасности солнечного загара:

повышенный риск рака кожи. Самое опасное - меланома, агрессивная форма рака. Также возможны базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы

преждевременное старение кожи (фотостарение). УФ-лучи разрушают коллаген и эластин, поэтому появляются морщины, дряблость и пигментация

солнечные ожоги - часто недооцениваются, но каждый ожог - это ДНК-повреждение клеток

пигментация и неровный тон кожи - веснушки, пигментные пятна и хлоазма

Особенно уязвимы люди со светлой кожей, веснушками, рыжими или светлыми волосами.