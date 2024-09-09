Что Азербайджан требует от РФ по конфликту с Арменией: мнение эксперта

Напомним, что Соглашение о мире и политическом урегулировании с Арменией до сих пор не подписано. Оно необходимо для Азербайджана, ведь позволит наконец вывести Нагорный Карабах из серой зоны на мировой карте. Это важно для привлечения инвестиций для восстановления и стабилизации отношений с Арменией.

Вопрос нормирования двусторонних отношений является в целом политической волей сторон. Дипломаты Армении и Азербайджана сходятся в том, что заключить мирный договор реально до конца 2024 года.

Однако детали будущего мирного соглашения до сих пор обсуждаются. В целом, они касаются демаркации границы между двумя странами, а не только Карабаха. В советское время она была очень условной.

Важную роль в достижении окончательного мира играет вопрос Зангезурского коридора - участка на юге Армении, соединяющего Азербайджан с его обособленной территорией Нахичевань и Турцией. Этот коридор имеет стратегическое значение, поскольку является частью более масштабного логистического маршрута.

Аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич объясняет, что к открытию этого транспортного коридора стремятся и Азербайджан, и Россия. Однако он отметил, что Армения могла бы это без проблем сделать, если бы смогла его контролировать самостоятельно. Вместе с тем, Азербайджан хочет, чтобы Зангезурский коридор был экстратриариальным, чтобы армянские пограничники не имели над ним контроля.

"Но и Россия, конечно, тоже хочет, чтобы пограничники ФСБ контролировали эту территорию", – обратил внимание Войтасевич.

Объясняется, что этот вопрос важен, ведь тот, кто контролирует коридор, сможет осуществлять проверки и получать транзитную пошлину из следующих товаров. Также сторона, получившая контроль, смогла бы блокировать маршрут в случае необходимости.

Именно поэтому Азербайджан желает двусторонних договоренностей с Арменией. В процесс переговоров как можно меньше должны вмешиваться посредники, относящиеся к России.

"Баку от Москвы нужно одно, но очень важное, чтобы Москва не мешала в регулировании конфликта с Арменией по сценарию Азербайджана", - говорит грузинский политолог Гела Васадзе.