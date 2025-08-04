Щит от российского террора станет крепче: Зеленский о новой помощи от Нидерландов
Решение Нидерландов выделить 500 млн евро на покупку американского оружия для Украины поможет усилить защиту от регулярных российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам президента, он провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
"Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора. Искренне признателен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что в рамках пакета на 500 млн евро от Нидерландов Украина получит американское оружие, в том числе ракеты для систем Patriot. Это первый подобный шаг среди стран НАТО во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары по Украине.
"Это точно поможет защитить жизнь наших людей!" - обратил внимание глава государства.
Также он отметил, что такое решение Нидерландов стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге.
Зеленский поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте и Схоофу за помощь. Также он пригласил премьера Нидерландов посетить Украину.
Помощь от Нидерландов
Напомним, ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс анонсировал, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Деньги на покупку военной помощи выделили Нидерланды.
По его словам, в помощь входят ракеты и детали для систем ПВО Patriot и HAWK.