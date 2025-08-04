Щит от российского террора станет крепче: Зеленский о новой помощи от Нидерландов

Решение Нидерландов выделить 500 млн евро на покупку американского оружия для Украины поможет усилить защиту от регулярных российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам президента, он провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

"Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора. Искренне признателен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что в рамках пакета на 500 млн евро от Нидерландов Украина получит американское оружие, в том числе ракеты для систем Patriot. Это первый подобный шаг среди стран НАТО во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары по Украине.

"Это точно поможет защитить жизнь наших людей!" - обратил внимание глава государства.

Также он отметил, что такое решение Нидерландов стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге.

Зеленский поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте и Схоофу за помощь. Также он пригласил премьера Нидерландов посетить Украину.