Челюсти-косы и крылья: в Бразилии нашли уникального муравья из эпохи динозавров

В одном из музеев Бразилии обнаружили самый старый образец муравья, известный науке. Он был "спрятан" в древней окаменелости.

Подробнее о том, кто и когда нашел древнюю окаменелость, чем уникален доисторический муравей, а также что нового ученые узнали об эволюции этих насекомых, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Кто и когда нашел древнюю окаменелость

Зоологический музей Университета Сан-Паулу в Бразилии:

хранит одну из крупнейших в мире коллекций окаменелых насекомых;

содержит образцы из геологического месторождения Крато на северо-востоке страны (известного исключительно хорошо сохранившимися окаменелостями).

Именно в его коллекции обнаружили самый старый образец муравья, известный науке.

На вымершее насекомое, сохранившееся в известняке, наткнулся исследователь музея Андерсон Лепеко в сентябре 2024 года (изучая коллекцию окаменелостей, которую содержит учреждение).

Найденный ученым доисторический муравей (иллюстрация: cell.com/current-biology)

Чем уникален доисторический муравей

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, обнаруженный ученым доисторический муравей:

существовал в меловой период (между 66 миллионами и 145 миллионами лет назад);

жил среди динозавров около 113 миллионов лет назад (на несколько миллионов лет раньше, чем найденные до этого окаменелые муравьи);

имел необычный способ убивать свою добычу;

не имеет отношения ни к одному муравью, живущему сегодня.

Это насекомое, известное как адский муравей, было крылатой самкой вымершего подсемейства Haidomyrmecinae (в которое входят все адские муравьи).

Найденный ископаемый вид получил название Vulcanidris cratensis.

МикроКТ-реконструкция Vulcanidris cratensis (иллюстрация: cell.com/current-biology)

Анатомические особенности Vulcanidris cratensis

По словам Лепеко (ведущего автора исследования), найденное насекомое имело "челюсти, похожие на косу", направленные вверх. Они "шли параллельно его голове" и выступали вперед от глаз (тогда как современные муравьи имеют челюсти, которые хватают сбоку - из стороны в сторону).

"Я был просто шокирован, увидев такой странный выступ перед головой этого (насекомого, - Ред.)", - признался ученый.

Он объяснил, что другие адские муравьи были описаны "со странными мандибулами", но это всегда были "янтарные экземпляры" (то есть муравьи были похоронены в янтаре).

По мнению Лепеко, такие челюсти могли "работать как своеобразный вилочный подъемник, двигаясь вверх" (когда муравей охотился на других вымерших насекомых).

"Сложная морфология свидетельствует о том, что эти древнейшие муравьи уже развили сложные хищнические стратегии, которые значительно отличались от их современных аналогов", - добавил исследователь.

Ученые предполагают, что такими челюстями муравьи могли прикалывать и прокалывать свою добычу.

Анатомические особенности Vulcanidris cratensis (иллюстрация: cell.com/current-biology)

Кроме того, Vulcanidris cratensis имеет некоторые характеристики, похожие на ос (что свидетельствует об общем происхождении этих двух существ).

Например, крылья доисторического муравья имели гораздо больше вен, чем у его современных "родственников".

В целом же микрокомпьютерная томография (метод 3D-визуализации, который использует рентгеновские лучи для осмотра внутренней части муравья) показала, что Vulcanidris cratensis был тесно связан с адскими муравьями, известными ранее лишь по окаменелостям бирманского янтаря.

Микрокомпьютерная томография Vulcanidris cratensis (иллюстрация: cell.com/current-biology)

Что нового узнали ученые об эволюции муравьев

По словам ученых, в целом насекомых, сохранившихся в скалистых породах, найти можно очень редко.

Других адских муравьев из мелового периода находили похороненными в янтаре из Франции и Мьянмы, но их возраст датировался примерно 99 миллионами лет назад.

Авторы исследования объясняют: тот факт, что адский муравей жил так давно на территории современной Бразилии, означает, что на раннем этапе своей эволюции эти насекомые были широко распространены по всей планете.

Следовательно, открытие Vulcanidris cratensis:

проливает свет на то, как муравьи эволюционировали в начале мелового периода (во времена значительных изменений);

дает некоторое представление о необычных особенностях видов муравьев этого периода (которые не пережили массовое вымирание).

В исследовании уточняется, что сегодня муравьи являются одной из самых заметных и многочисленных групп насекомых на планете (их можно найти на всех континентах, кроме Антарктиды).

Однако доминирующими муравьи были не всегда.

Согласно данным ученых, они эволюционировали в конце юрского - начале мелового периодов (около 145 миллионов лет назад), когда их предки "отошли" от той же группы, которая дала начало осам и пчелам.

Эволюционная история меловых муравьев (инфографика: cell.com/current-biology)

Самым же распространенным насекомым, найденным в палеонтологических летописях, муравей стал лишь около 66 миллионов лет назад (после вымирания динозавров и других видов из-за столкновения планеты с астероидом).

По словам доцента из Технологического института Нью-Джерси (США) Фила Бардена, который изучает эволюционную историю насекомых, найденная окаменелость является "довольно важной".

"Эта новая находка теперь является самым древним известным муравьем. Она расширяет известную палеонтологическую летопись муравьев примерно на десять миллионов лет", - подчеркнул эксперт.