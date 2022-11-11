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Еще в трех регионах Украины ввели аварийные отключения света: где именно

Фото: в Сумской, Харьковской и Полтавской областях ввели экстренные отключения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Еще в трех областях Украины ввели аварийные отключения света. Речь идет о Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Пока дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы после того, как ночью энергетическая инфраструктура снова была повреждена вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.

Напомним, что экстренные отключения света также были введены в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.

При этом в энергетической компании YASNO сообщили, что в Киеве по состоянию на 12:00 отменили аварийные отключения электроэнергии, введенные утром.

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