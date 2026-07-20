RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Еще трех агентов разоблачили на регистрации Starlink для РФ

17:33 20.07.2026 Пн
2 мин
Враг продолжает попытки запустить Starlink с помощью предателей
aimg Елена Бджола
Фото: задержание агента РФ (ssu.gov.ua)

Правоохранители задержали агентов РФ в трех областях Украины. Они пытались зарегистрировать Starlink для страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

СБУ задержала троих агентов РФ

Служба безопасности заблокировала попытки россиян получить доступ к спутниковой системе Starlink. Задержаны еще три агента РФ, которые хотели "подключить" врага к терминалам интернет-связи, говорят в СБУ.

В Кировоградской области разоблачен мобилизованный. Человек находился в СЗЧ и вскоре был завербован спецслужбами России через Телеграмм-канал по поиску "легких" заработков.

"Дезертир зарегистрировал на себя Старлинк и передал соответствующие реквизиты куратору из РФ. В дальнейшем привлек к этому еще десять своих знакомых".

В Житомире задержана местная наркозависимая. Ее тоже завербовали россияне через тематические телеграмм-каналы по продаже наркотиков и психотропов.

Женщина согласилась зарегистрировать на свое имя Старлинк и передала оккупантам коды доступа. Впоследствии предательница привлекла к сотрудничеству с врагом еще троих подельников.

В Николаевской области разоблачен студент ПТУ. Он помогал РФ получить доступ к Старлинкам, чтобы они смогли корректировать дроновые атаки на юге Украины.

За деньги фигурант оформил терминалы на себя и своих родственников, однако передать реквизиты не успел.

Что угрожает предателям

По всем разоблаченным фактам СБУ заблокировала доступ к незаконно оформленным терминалам Starlink.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении за:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Подозреваемым грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в мае СБУ задержала в Киеве российского агента, незаконно регистрировавшего терминалы Starlink для РФ. Задание выполнял завербованный врагом мобилизованный, что находился в СЗЧ.

Также в апреле СБУ задержала в Киевской области мужчину, который по заказу спецслужб РФ регистрировал для врага спутниковые терминалы "Старлинк".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияУкраинаВойна России против Украины