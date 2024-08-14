Еще продолжаются 12 боев. В Генштабе рассказали о самых горячих направлениях фронта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 106. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.

Россияне продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Бачевск, Порозок, Бояро-Лежачи, Прогресс. Авиационному удару подвергся Глухов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время продолжается бой. Под ударами вражеских КАБов оказались Казачья Лопань и Липцы.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. В направлении Лозовой, Петропавловки и Синьковки. Две атаки отражены Силами обороны, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор продолжается бой в районе Невского. Ситуация контролируемая.

Противник в дальнейшем пытается прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает жесткий отпор от украинских подразделений. Так, вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки оккупанты 17 раз пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время четыре из этих боестолкновений продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра и Андреевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырнадцати. Враг, при поддержке авиации, атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, где наши защитники отбили три атаки, Железное, Северное и Торецк - где уже отражено девять штурмов, а еще два боестолкновения продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 37 атак в районах Воздвиженки, Гродовки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Скучного, Карловки и Птичьего. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, двенадцать боев еще продолжаются. Подверглись ударам КАБами Воздвиженка и Гродовка, неуправляемыми авиационными ракетами били по Александрополю.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки, в настоящее время еще продолжается бой у Георгиевки.

На Времовском направлении наши войска отбивают две атаки в сторону Водяного, а еще четыре попытки продвинуться к Угледару и Водяному успехов противнику не принесли.

В районах Малой Токмачки и Новоданиловки, на Ореховском направлении, оккупанты три раза безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Лобковому.

На Приднепровском направлении четыре атаки захватчиков успеха не имели.

Потери россиян

По состоянию на утро среды, 14 августа, россияне лишились на фронте 1240 солдат, 57 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня.

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