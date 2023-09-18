Еще немного тепла: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине в понедельник, 18 сентября, будет теплой и сухой. Дождей сегодня не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что сегодня по всей Украине переменная облачность, но осадков не будет. Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами туман.

Ветер преимущественно южный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут +22 +27 градусов, а в Карпатах будет от +16 до +21.

Ночью температура опустится до +8 +13 градусов, а на побережье морей будет +12 +17 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность. Но днем погода будет теплой и сухой. Ветер южный, 5-10 м/с.

Днем воздух в Киеве прогреется до +25 градусов, а ночью столбики термометров покажут +10 +12 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине до конца сентября.

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