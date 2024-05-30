Еще более 1100 оккупантов и 35 артсистем в сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 1160 российских захватчиков, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 506 260 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 10 танков и 35 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, в вечерней сводке Генштаба 29 мая информировали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 102 боевых столкновений.
В военном ведомстве добавили, что самой горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.
Также добавим, что по данным Генштаба ВСУ, сутками ранее, 29 мая, украинские защитники ликвидировали 1300 российских оккупантов.
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