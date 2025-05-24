Еще более 1100 оккупантов и много техники: в Генштабе обновили данные о потерях росармии

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1130 российских захватчиков, а также уничтожили много вражеской военной техники. В частности, Силы обороны "минусовали" 11 танков, 47 ББМ, 36 артсистем, 5 РСЗО, 2 средства ПВО, а еще - 232 БПЛА противника.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 мая 2025 года ориентировочно составили:
В Генштабе ВСУ в вечернем отчете 23 мая информировали, что с начала суток на фронте произошло 150 боев.
Также в Силах обороны Украины отметили, что наибольшее количество вражеских атак и штурмов теперь фиксируется на двух направлениях - это Покровское и Курское, на котором усилилась активность со стороны противника.
В обнародованном 24 мая отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, в частности, что Силы обороны Украины недавно продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов под Новопавловкой и Курахово.
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