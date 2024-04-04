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В еще одной стране ЕС украинцам предложат другой тип проживания: условия

Фото: Митинг в поддержку Украины в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии смогут получить разрешение на долгосрочное проживание вместо временной защиты. Такое предложение изменений в закон Lex Ukraine внесло Министерство внутренних дел страны.

Одним из условий получения нового статуса будет экономическая самодостаточность, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт чешского МВД.

3 апреля 2024 года Министерство внутренних дел Чехии представило поправки к закону Lex Ukraine. Правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев. В частности, украинцы смогут получить разрешение на долгосрочное проживание после выполнения условий.

Украинские беженцы, которые не нуждаются в помощи государства и экономически независимы от него, смогут выйти из статуса временной защиты и получить статус в соответствии с законом "О проживании иностранцев" в форме долгосрочного проживания, отмечается на сайте ведомства.

"Режим временной защиты для украинских беженцев будет действовать и дальше. Некоторые из них хотят остаться жить в Чехии длительно и иметь ясную перспективу. Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить разрешение на долгосрочное проживание, подобное тому, каким пользуются другие иностранцы из стран вне ЕС", – заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Возможность перехода с временной защиты на долгосрочное проживание будет касаться только тех беженцев, которые будут соответствовать условиям:

  • минимальный срок пребывания в Чехии со временной защитой 2 года;
  • экономическая независимость.

Процедура изменения статуса будет очень простой и похожей на процесс электронной регистрации для продления временной защиты.

В настоящее время в Чехии зарегистрированы 338 736 беженцев из Украины. Временная защита на европейском уровне будет действовать до марта 2025 года. Следующие шаги по статусу пребывания украинцев в ЕС планируется обсудить во втором квартале 2024 года.

Подобное предложение перехода украинцев со статуса временной защиты на разрешения на временное проживание представило и МВД Польши.

Напомним, мы писали, что в Польше предлагают предоставлять всем беженцам новый статус. Трехлетний вид на жительство не будет зависеть от наличия работы.

Также мы сообщали, что в Чехии готовят условия для украинцев, которые хотят остаться в стране. Одним из критериев будет экономическая самодостаточность.

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