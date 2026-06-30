Еще в одной стране ЕС предлагают лишить Зеленского высшей награды

Один из лидеров политической силы Индржих Райхл заявил, что партия потребует рассмотрения этого вопроса в Палате депутатов.

Ультраправые хотят, чтобы чешский парламент официально обратился к действующему президенту страны Петру Павелу с предложением отменить награждение украинского лидера.

Во время своего выступления Райхл также повторил ряд фейков об Украинской повстанческой армии, ранее активно распространявшейся российской пропагандой.

Повторение нарративов Москвы

Скандальная инициатива сразу же вызвала волну возмущения и критику среди других политических сил Чехии. Представители партии KDU-ČSL и депутат Бенджамин Чинчила заверили, что будут выступать против этого решения, и выразили надежду, что парламент не поддержит абсурдное предложение.

Глава движения STAN Вит Ракушан подчеркнул, что вся деятельность представителей SPD сводится только к громким символическим заявлениям и использованию языка ненависти.

В свою очередь заместитель председателя партии TOP 09 Марек Женишек иронически добавил, что чешские ультраправые просто распространяют нарративы, поступающие из Москвы.

Что известно о награде

Владимир Зеленский получил Орден Белого Льва в 2022 году. Тогдашний чешский лидер Милош Земан отметил украинского президента за исключительное мужество, стойкость и решение остаться в Киеве после начала полномасштабного вторжения России.

Действующее законодательство Чехии существенно ограничивает возможность лишения государственных наград. Такой шаг законен только в исключительных случаях, в частности, после официального обвинительного приговора суда за совершение тяжкого умышленного преступления.