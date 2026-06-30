Еще в одной стране ЕС предлагают лишить Зеленского высшей награды

Чешские представители ультраправого движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) выступили с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Льва - высшей награды страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceskenoviny.
Один из лидеров политической силы Индржих Райхл заявил, что партия потребует рассмотрения этого вопроса в Палате депутатов.
Ультраправые хотят, чтобы чешский парламент официально обратился к действующему президенту страны Петру Павелу с предложением отменить награждение украинского лидера.
Во время своего выступления Райхл также повторил ряд фейков об Украинской повстанческой армии, ранее активно распространявшейся российской пропагандой.
Скандальная инициатива сразу же вызвала волну возмущения и критику среди других политических сил Чехии. Представители партии KDU-ČSL и депутат Бенджамин Чинчила заверили, что будут выступать против этого решения, и выразили надежду, что парламент не поддержит абсурдное предложение.
Глава движения STAN Вит Ракушан подчеркнул, что вся деятельность представителей SPD сводится только к громким символическим заявлениям и использованию языка ненависти.
В свою очередь заместитель председателя партии TOP 09 Марек Женишек иронически добавил, что чешские ультраправые просто распространяют нарративы, поступающие из Москвы.
Владимир Зеленский получил Орден Белого Льва в 2022 году. Тогдашний чешский лидер Милош Земан отметил украинского президента за исключительное мужество, стойкость и решение остаться в Киеве после начала полномасштабного вторжения России.
Действующее законодательство Чехии существенно ограничивает возможность лишения государственных наград. Такой шаг законен только в исключительных случаях, в частности, после официального обвинительного приговора суда за совершение тяжкого умышленного преступления.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла - самой высокой и древнейшей государственной награды Польши.
Основанием для такого шага стало решение Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "Героев УПА".
После этого глава Офиса президента Кирилл Буданов и министр иностранных дел Андрей Сибига объявили об отказе от польских государственных знаков отличия.