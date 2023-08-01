В еще одной стране Африки планировался переворот

По данным издания, были арестованы несколько гражданских и военных. Они планировали совершить государственный переворот в годовщину беспорядков, накрывших страну в августе прошлого года.

"Сектор безопасности следит за разведданными по деятельности определенных лиц, в том числе высших военных офицеров, работающих над подрывом мира и спокойствия в государстве", - говорится в заявлении полиции.

Предварительно известно, что подозреваемые планировали использовать мирные протесты в качестве прикрытия для насильственных нападений на государственные учреждения и мирных граждан.

Следует напомнить, что 10 августа 2022 года экономические и политические протесты в столице страны Фритауне и других городах переросли в смертельные столкновения. Тогда погибли двадцать семь гражданских лиц и шесть полицейских.

Переворот в Нигере

26 июля в Нигере произошел госпереворот – военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохаммеда Базума и фактически взяли его в заложники.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. А 30 июля в Нигере напали на посольство Франции – президент страны Эммануэль Макрон решительно осудил такие действия и пообещал отреагировать на них.

Также страны-участники Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) договорились ввести войска в Нигер, если через неделю там не вернут власть президенту Мухаммеду Базуму.

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