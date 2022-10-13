Еще одной категории украинцев разрешили выезд за границу: какие условия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что авиационный персонал, государственные инспекторы по авиационному надзору или лица, уполномоченные на проведение проверок Госавиаслужбы, а также работники Государственного авиационного предприятия "Украина" могут выехать за границу во время военного положения.

Для таких категорий лиц выезд за границу разрешен, если они направляются для работы или тренажерной подготовки.