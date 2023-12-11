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Еще одна легенда "Динамо" будет тренировать команду вместе с Шовковским

Киев, Понедельник 11 декабря 2023 21:30
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Еще одна легенда "Динамо" будет тренировать команду вместе с Шовковским Фото: бывший игрок "Динамо" Сергей Федоров (fcdynamo.com)
Автор: Иван Носальский

Бывший защитник киевского "Динамо" Сергей Федоров войдет в тренерский штаб "бело-синих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Федоров в последнее время работал с юношеской командой "Динамо".

"К своим обязанностям Сергей Владиславович станет уже с началом зимней подготовки к возобновлению сезона в чемпионате Украины", - уточняют в пресс-службе.

Стоит заметить, что Федоров уже работал в тренерском штабе "бело-синих". В 2013-2017 и 2019-2020 годах он был ассистентом главных тренеров Олега Блохина, Сергея Реброва и Алексея Михайличенко.

В роли игрока киевского клуба Федоров выиграл шесть чемпионатов Украины, четыре Кубка страны, вошел в полуфинал Лиги чемпионов и получил орден "За мужество" III степени за весомый вклад в выход Украины на ЧМ-2006.

Шовковский стал тренером "Динамо"

Напомним, сегодня, 11 декабря, стало известно, что Александр Шовковский официально стал главным тренером киевского "Динамо". До этого он исполнял обязанности тренера.

Детали контракта Шовковского с "Динамо" пока неизвестны. Менеджмент клуба пообещал раскрыть подробности вскоре.

Это первый самостоятельный опыт бывшего вратаря "бело-синих" в роли главного тренера. До этого он работал только ассистентом.

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