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Еще одна страна ЕС планирует разрешить Украине бить по территории России

Фото: Ларс Локке Расмуссен, глава Министерства иностранных дел Дании (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Дания позволит Украине наносить удары ее вооружением по территории Российской Федерации. Это является вопросом самообороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Дании Ларса Локке Расмуссена во время беседы с журналистами.

"Короткий ответ - да. И эта позиция не новая. Это часть помощи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала ясно дали понять, что возможная атака военных объектов на территории агрессора является частью самообороны", - заявил министр. 

Ограничение использования вооружения

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, союзники активно оказывали нашей стране поддержку, в том числе и военную. В то же время западные страны не позволяли использовать их оружие против российской территории.

В последнее время все большее количество союзников решается пересмотреть свое решение. Впрочем, не все. Как пример, глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против этого.

Подробнее о том, кто предоставил разрешение использовать их оружие против территории страны-террориста - в материале РБК-Украина.

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