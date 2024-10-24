Еще одна страна БРИКС перешла для украинцев в категорию враждебных

Рейтинг враждебных стран возглавляет Россия с балансом ответов -91,4%. После начала войны украинцы изменили мнение по поводу Китая и Индии, которые перешли для них в категорию враждебных. Отрицательный баланс ответов по Китаю составляет -57,2%, по Индии -13,8%.

Единственной страной БРИКС, к которой украинцы сохраняют позитивное отношение, остается Бразилия (+12,5%).

Также среди враждебных стран другие союзники Москвы: Иран (-77,6%), Белоруссия (-74,6%), Северная Корея (-68,0%) и Венгрия (-31,5%).

Лучше всего украинцы относятся к Литве, Великобритании и Латвии (около +81%).

Насколько позитивно или негативно ваше отношение к этим государствам?

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года 2024 методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в январе 2024 года Индия перешла для украинцев в категорию враждебных стран.

БРИКС (англ. BRICS) – крупнейшие по площади и населению слабо развитые страны. Название происходит от первых букв английских названий стран: