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Еще одна европейская страна сокращает выплаты для украинцев: детали

Фото: Украинцы в Норвегии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти Норвегии сокращают помощь для украинских беженцев, чтобы снизить привлекательность страны для временной защиты. Правительство решило отменить часть выплат.

Временные изменения предлагают продлить до 1 июля 2026 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Норвегии.

Правительство Норвегии просит парламент принять решение об отмене помощи на детей за первый год проживания в Норвегии. 

"Мы ожидаем, что люди, которые приедут в Норвегию, быстро найдут работу и смогут себя содержать. Поэтому мы предлагаем это ужесточение", – объяснила министр труда и социальной политики Тонье Бренна.

Это изменение является одним из нескольких мер, объявленных правительством в начале зимы. Целью было сравнение потока украинских беженцев с другими скандинавскими странами.

"С нового года количество прибытий значительно сократилось и сейчас в Норвегию приезжает примерно на 40% меньше украинцев по сравнению с тем же периодом прошлого года", – говорится в сообщении.

Также правительство предлагает внести изменения в законодательство, чтобы помочь беженцам из Украины быстрее устроиться на работу водителями автобусов.

Среди предыдущих изменений для украинских беженцев были такие:

  • украинцы больше не получают финансовую помощь, если решат жить частно, а не в центре приема беженцев;
  • государство больше не будет покрывать расходы на домашних животных новоприбывшим. На практике люди не смогут жить в центре приема беженцев с домашними животными;
  • введение требования проживать стране в течение 12 месяцев, чтобы получить право на единовременную выплату при рождении ребенка в 92 648 норвежских крон (7965 евро);
  • ограничена возможность путешествовать туда и обратно между Украиной и Норвегией;
  • проживание или транспорт больше не предлагаются украинцам, путешествующим в другие места, кроме национального центра прибытия в муниципалитете Роде;
  • для получения доступа к ряду льгот через национальное страхование существует требование по периоду проживания в Норвегии.

Также этой весной у правительства были такие предложения для обсуждения: сократить выплаты во время ознакомительной программы для пар без детей примерно на 6000 норвежских крон (516 евро) в месяц; надбавка по программе формы обучения должна соответствовать количеству часов по программе ознакомления.

Изменения в программах помощи украинским беженцам обсуждают во многих европейских странах. С 14 марта в Ирландии для новоприбывших беженцев выплаты сократили в 5 раз.

Напомним, мы писали, какие меры планировали ввести в Норвегии, чтобы снизить поток людей. Большое количество новоприбывших увеличивало давление на муниципалитеты.

Также мы рассказывали, какие страны сократят поддержку украинцев в 2024 году. Некоторые страны ЕС пересматривают свои программы помощи украинским беженцам, чтобы снизить расходы из бюджета.

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