Еще одна европейская страна прекращает обмен наличной гривны на евро

"Программа обмена завершается из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена", - говорится в сообщении.

В целом по состоянию на 16 декабря 2022 за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Италии более 10,0 млн гривен.

Напомним, с начала войны Национальным банком Украины были заключены соглашения об обмене наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции, Нидерландов, Италии и других стран. Обмен производился по официальному курсу НБУ.

По сообщению центрального банка Швеции, НБУ объявил, что хочет расторгнуть соглашения с европейскими центральными банками.