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Еще одна европейская страна прекратит обмен наличных гривен на местную валюту

Фото: Швеция прекратит обмен наличных гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Центральный банк Швеции (Риксбанк) с 21 декабря прекратит обмен наличных гривен украинских беженцев на шведские кроны. Спрос на обмен сильно упал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

Как отмечается в сообщении, в июне 2022 года Риксбанк подписал с Национальным банком Украины (НБУ) соглашение, которое дало украинским беженцам возможность обменять гривны на шведские кроны.

"Спрос на обмен гривны в настоящее время значительно снизился, и поэтому НБУ объявил, что хочет расторгнуть соглашения как с Риксбанком, так и с другими европейскими центральными банками", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала войны Национальным банком Украины были заключены соглашения по обмену наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции, Нидерландов и Италии и других стран. Обмен производился по официальному курсу НБУ.

В последнее время европейские страны начали отменять обмен местных валют на гривну.

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Национальный банк УкраиныШвеция