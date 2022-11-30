Еще одна европейская страна прекратит обмен наличных гривен на местную валюту

Как отмечается в сообщении, в июне 2022 года Риксбанк подписал с Национальным банком Украины (НБУ) соглашение, которое дало украинским беженцам возможность обменять гривны на шведские кроны.

"Спрос на обмен гривны в настоящее время значительно снизился, и поэтому НБУ объявил, что хочет расторгнуть соглашения как с Риксбанком, так и с другими европейскими центральными банками", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала войны Национальным банком Украины были заключены соглашения по обмену наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции, Нидерландов и Италии и других стран. Обмен производился по официальному курсу НБУ.

В последнее время европейские страны начали отменять обмен местных валют на гривну.