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Еще один нардеп написал заявление о сложении мандата

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Киев, Понедельник 09 января 2023 13:14
Еще один нардеп написал заявление о сложении мандата Фото: народный депутат Андрей Аксенов (facebook com Dobropilska mva)
Автор: Наталья Юрченко

Народный депутат Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Он попал в Верховную Раду после победы на промежуточных выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Парламентарий не уточнил, почему его коллега написал заявление. Сам Аксенов пока тоже не комментировал свое решение.

Что известно об Аксенове

Андрей Аксенов как представитель партии "Порядок" попал в Верховную Раду после довыборов в марте 2021 года. Он победил на 50-м одномандатном округе в Донецкой области. До этого Аксенов был мэром Доброполья (Донецкая область).

Стоит отметить, что коллеги по парламенту обвинили Аксенова в двойном гражданстве, утверждая, что у него есть российский паспорт и что он помогал в организации "референдума" для создания так называемой "ДНР".

Напомним, в ноябре нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина написала заявление о составлении мандата.

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