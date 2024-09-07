RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще даже не "бабье лето". Украинцам объяснили, когда на самом деле начнется осень

Метеорологическая осень в Украине еще не наступила (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Несмотря на то, что на календаре - сентябрь, в Украине продолжается метеорологическое лето.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Диана Кривобок.

Когда закончится метеорологическое лето и начнется осень

По словам эксперта, метеорологическое лето закончится, когда в Украине три дня подряд среднесуточная температура воздуха будет составлять 15°С.

"Если эта температура продержится три дня подряд в определенном регионе, тогда лето проходит и наступает метеорологическая осень. Сейчас идет еще лето, поэтому мы не можем сказать, что сейчас - "бабье лето". Это не сочетается", - объяснила Кривобок.

Она уточнила, что погода, похожая на нынешнюю (с дневными температурами около 23-28 градусов по Цельсию), может держаться примерно до 10-11 сентября. Хотя несколько прохладнее становится в Карпатах (ночью - 7-13°С, днем - 17-22°С)

"После этого над западной Европой будет формироваться циклон и его атмосферные фронты будут переносить на наши территории осадки. Следовательно, начиная с 10-11 сентября в западных областях будут дожди, после чего атмосферные фронты будут перемещаться в восточном направлении. Поэтому в центральных и, кое-где, в северных областях могут быть дожди. Восток Украины будет оставаться без осадков", - рассказала синоптик.

Что такое "бабье лето" и когда оно может быть

Кривобок объяснила, что так называемое "бабье лето" - это периоды теплой и сухой погоды осенью, когда преобладает антициклональный характер погоды (без осадков, ясное небо, солнце светит).

При этом официально такого термина не существует (теплые и сухие дни осенью специалисты называют просто "периодом теплой и сухой погоды").

То есть "бабье лето" - народное название, которое употребляют люди в быту, между собой, на обозначение теплой погоды осенью (связанной с антициклоном или антициклональным характером погоды - без осадков).

С какой погоды начался сентябрь 2024

Напомним, ранее мы рассказывали, что первые дни календарной осени принесли украинцам в некоторых регионах по-летнему высокие температурные показатели.

Во вторник, 3 сентября, было зафиксировано сразу девять исторических рекордных значений - в разных городах нашей страны.

А в столице среднесуточная температура воздуха достигла 24,5°С, что на 0,6°С превзошло предыдущий рекорд в этот день 2015 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеБабье летоОсень