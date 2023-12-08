Еще около тысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне против Украины уже превысили 337 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 990 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника по состоянию на 8 декабря 2023 ориентировочно составили:
Сейчас наступательные действия украинских военных сосредоточились на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и, как сообщают в Генштабе, проводят наступательную операцию в Запорожской области.
Тяжелые бои продолжаются возле Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута.
Больше об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.
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