Еще есть время. Стефанишина считает, что можно избежать блокирования границы с Польшей

Польские фермеры заявили, что 20 февраля заблокируют все пункты пропуска на границе с Украиной, однако еще есть время, чтобы этого избежать.

Об этом в комментарии РБК Украина рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Комментируя ситуацию с рассыпанным украинским зерном на польско-украинской границе, Стефанишина отметила, что условия торговли между странами Украина определяла и определяет только на уровне Европейского союза, уважая правила.

Эти правила, по словам вице-премьера, должны соблюдаться всеми сторонами.

"Соглашение об Ассоциации дает весь арсенал инструментов, который можно использовать для урегулирования этих вопросов", - добавила она.

По словам Стефанишиной, украинская сторона настроена поддерживать прямой диалог с польскими партнерами для урегулирования вопроса.

Она также сообщила, что уже состоялись встречи с руководством Польши на самом высоком уровне.

"Мы четко понимаем, что экономического у этих протестов мало. Европейская комиссия подтвердила, что нет угрозы рынку, новое решение о продлении торговых преференций в отношении Украины содержит четкие предохранители от превышения объемов импорта, которые могут угрожать внутреннему рынку ЕС и отдельных стран-членов", - пояснила вице-премьер.

Более того, Стефанишина отметила, что в разблокировании этого вопроса самый большой шаг сделала именно Украина.

"Мы разблокировали Черное море. Поэтому, именно в этих условиях сейчас, эта риторика очень печальная, не говоря уже об эмоциональном компоненте того, что для украинцев зерно имеет сакральное значение так же как маца для евреев", пояснила она.

На днях польские фермеры заявили, что 20 февраля заблокируют все пункты пропуска на границе с Украиной, однако по мнению Стефанишиной, еще можно это предотвратить.

"Блокировку границы можно избежать, есть еще время до 20 февраля для принятия мер", - отметила вице-премьер.

Блокада украинско-польской границы

Напомним, 6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

Однако во вторник, 13 февраля, польские фермеры заявили, что заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

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