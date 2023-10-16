Еще в двух областях Украины анонсировали старт отопительного сезона

В Украине из-за похолодания начали подключать будники к централизованному отоплению. В ближайшее время отопительный сезон начнется в Луцке и Черкассах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных властей.

Луцк

"Со среды, 18 октября начинаем отопительный сезон в нашей громаде. В первую очередь тепло будет подаваться в лечебные и учебные заведения, а затем - всем другим потребителям", - написал мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram.

По его словам, технологический процесс от начала запуска котельных до поступления теплоносителя непосредственно потребителю может занять до трех суток.

Черкассы

В детские сады Черкасс начали подавать тепло с 16 октября, сообщила заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина.

На прошлой неделе отопительный сезон начался в некоторых объектах социальной инфраструктуры.

Что касается жилых домов, то они получат отопление в соответствии с погодными условиями, заявила Чубина.

Отопительный сезон

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине - 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

По прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве температура снизится до 8 градусов 17 октября, а на западе - 16 октября, хотя на юге пока может быть теплее.

Власти Киева решили начать отопительный сезон с 16 октября.