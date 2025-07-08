Еще больше шансов уехать: "Укрзализныця" добавила дни курсирования эвакуационного поезда

Из-за постоянной угрозы обстрелов жители приграничных районов Сумской области могут эвакуироваться бесплатным поездом в западную часть Украины. Речь идет о рейсе №45 "Сумы - Ужгород", который курсирует еженедельно.

Инициатива реализована по согласованию с "Укрзализныцей". Ранее в ОВА объясняли, что эвакуация необходима из-за постоянной опасности для жизни гражданских в приграничных общинах.

Чтобы записаться, следует обратиться в транзитный центр по телефону: 068 937 0000.

Для тех, кто предварительно записался на эвакуацию, проезд бесплатный. Каждый рейс предусматривает 12 эвакуационных мест. На поезд, который будет отправляться сегодня, 8 июля, все места уже забронированы.

Напомним, в соцсетях начала распространяться информация о том, что "Укрзализныця" отменяет поезда в Сумскую область. Однако в компании опровергли эту информацию. Сейчас все поезда курсируют по графику, а продажу билетов открывают за 10 суток до отправления, а не за 20, как обычно.

Такое решение связано с ситуацией с безопасностью в регионе и принимается совместно с военными администрациями. В случае изменений в движении поездов компания обещает оперативно информировать пассажиров через официальные каналы.

Из Сум продолжают курсировать поезда в Киев, Львов, Рахов и Ужгород.

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