ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Еще больше шансов уехать: "Укрзализныця" добавила дни курсирования эвакуационного поезда

Вторник 08 июля 2025 09:09
UA EN RU
Еще больше шансов уехать: "Укрзализныця" добавила дни курсирования эвакуационного поезда Фото: Эвакуационный поезд (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за постоянной угрозы обстрелов жители приграничных районов Сумской области могут эвакуироваться бесплатным поездом в западную часть Украины. Речь идет о рейсе №45 "Сумы - Ужгород", который курсирует еженедельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Что известно об эвакуационном поезде

Отправление из Сум - в 17:52.

Прибытие в Ужгород - в 15:36 следующего дня.

Для тех, кто предварительно записался на эвакуацию, проезд бесплатный. Каждый рейс предусматривает 12 эвакуационных мест. На поезд, который будет отправляться сегодня, 8 июля, все места уже забронированы.

Поезд будет останавливаться на таких станциях: Дарница, Киев-Пассажирский, Новоград-Волынский, Шепетовка, Славута, Здолбунов, Дубно, Броды, Львов, Самбор, Ужгород

Чтобы записаться, следует обратиться в транзитный центр по телефону: 068 937 0000.

График следующих рейсов:

  • 14, 22, 28 июля;
  • 5, 11, 19, 25 августа;
  • 2, 8, 16, 22, 30 сентября.

Инициатива реализована по согласованию с "Укрзализныцей". Ранее в ОВА объясняли, что эвакуация необходима из-за постоянной опасности для жизни гражданских в приграничных общинах.

Напомним, в соцсетях начала распространяться информация о том, что "Укрзализныця" отменяет поезда в Сумскую область. Однако в компании опровергли эту информацию. Сейчас все поезда курсируют по графику, а продажу билетов открывают за 10 суток до отправления, а не за 20, как обычно.

Такое решение связано с ситуацией с безопасностью в регионе и принимается совместно с военными администрациями. В случае изменений в движении поездов компания обещает оперативно информировать пассажиров через официальные каналы.

Из Сум продолжают курсировать поезда в Киев, Львов, Рахов и Ужгород.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украинав Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Сумская область Эвакуация
Новости
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского