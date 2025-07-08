Еще больше шансов уехать: "Укрзализныця" добавила дни курсирования эвакуационного поезда
Из-за постоянной угрозы обстрелов жители приграничных районов Сумской области могут эвакуироваться бесплатным поездом в западную часть Украины. Речь идет о рейсе №45 "Сумы - Ужгород", который курсирует еженедельно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Что известно об эвакуационном поезде
Отправление из Сум - в 17:52.
Прибытие в Ужгород - в 15:36 следующего дня.
Для тех, кто предварительно записался на эвакуацию, проезд бесплатный. Каждый рейс предусматривает 12 эвакуационных мест. На поезд, который будет отправляться сегодня, 8 июля, все места уже забронированы.
Поезд будет останавливаться на таких станциях: Дарница, Киев-Пассажирский, Новоград-Волынский, Шепетовка, Славута, Здолбунов, Дубно, Броды, Львов, Самбор, Ужгород
Чтобы записаться, следует обратиться в транзитный центр по телефону: 068 937 0000.
График следующих рейсов:
- 14, 22, 28 июля;
- 5, 11, 19, 25 августа;
- 2, 8, 16, 22, 30 сентября.
Инициатива реализована по согласованию с "Укрзализныцей". Ранее в ОВА объясняли, что эвакуация необходима из-за постоянной опасности для жизни гражданских в приграничных общинах.
Напомним, в соцсетях начала распространяться информация о том, что "Укрзализныця" отменяет поезда в Сумскую область. Однако в компании опровергли эту информацию. Сейчас все поезда курсируют по графику, а продажу билетов открывают за 10 суток до отправления, а не за 20, как обычно.
Такое решение связано с ситуацией с безопасностью в регионе и принимается совместно с военными администрациями. В случае изменений в движении поездов компания обещает оперативно информировать пассажиров через официальные каналы.
Из Сум продолжают курсировать поезда в Киев, Львов, Рахов и Ужгород.
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