Еще 360 оккупантов и 40 артсистем: Генштаб ВСУ уточнил потери России

Военные ВСУ ликвидировали за сутки еще 360 российских оккупантов, таким образом общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 279 440 солдат. Также Силы обороны уничтожили за прошедшие сутки 15 танков и 40 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.23 ориентировочно составили:
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных за истекший период возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника", - отметили в военном командовании.
Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 3 октября, на фронтах за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.
Украинские военные ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, отразили атаки россиян вблизи села Макеевка (Луганская область).
Сил обороны Украины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава врага.
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