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Еще 1200 оккупантов, 50 артсистем и средство ПВО: Генштаб обновили данные о потерях России

Четверг 08 мая 2025 07:41
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Еще 1200 оккупантов, 50 артсистем и средство ПВО: Генштаб обновили данные о потерях России Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1200 российских оккупантов, а также уничтожили 2 танка, 10 ББМ, 50 артсистем и 1 средство противовоздушной обороны противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 961 970 (+1200) человек ликвидировано;
  • танков - 10 782 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 429 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем - 27 552 (+50) ед.;
  • РСЗО - 1 379 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 156 (+1) ед.;
  • самолетов - 372 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 407 (+141) ед.;
  • крылатых ракет - 3 197 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 604 (+120) ед.;
  • специальной техники - 3 875 (+2).

Еще 1200 оккупантов, 50 артсистем и средство ПВО: Генштаб обновили данные о потерях России

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 7 мая информировали, что на фронте с начала суток произошло 139 боев.

В военном командовании также рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак фиксировалось на Покровском направлении.

Также напомним, в обнародованном 8 мая отчете экспертов Института изучения войны (ISW) с описанием оперативной обстановки в Украине и РФ рассказывалось, среди прочего, что украинские защитники, вероятно, продвинулись в Курской области. Вместе с тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов под Волчанском, Часовым Яром, Торецком, Новопавловкой и Великой Новоселкой.

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Еще 1200 оккупантов, 50 артсистем и средство ПВО: Генштаб обновили данные о потерях России
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