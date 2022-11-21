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Еще 10 боевиков "ЛДНР" отправили за решетку за участие в войне против Украины

Фото: еще 10 боковиков ОРДЛО получили тюремное заключение (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Еще 10 боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР" получили наказание за участие в войне против Украины. Они проведут от 13 до 15 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения РФ фигуранты вошли в состав Южного военного округа ВС России. Среди злоумышленников - командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки.

Боевики участвовали в боевых действиях против украинских войск на Запорожском направлении. Их задержали в ходе контрнаступления ВСУ на юге. Большинство из них находились на территории школы, где наемники обустроили огневые позиции.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Также среди осужденных боевиков есть командир танка, который лично обстреливал Северодонецк и Рубежное. Он входил в состав танкового подразделения "2-го армейского корпуса". Его признали виновным по трем статьям УКУ.

Напомним, недавно СБУ разоблачила 11 организаторов так называемого "референдума" на оккупированных территориях Запорожской области.

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