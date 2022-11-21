Еще 10 боевиков "ЛДНР" отправили за решетку за участие в войне против Украины

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения РФ фигуранты вошли в состав Южного военного округа ВС России. Среди злоумышленников - командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки.

Боевики участвовали в боевых действиях против украинских войск на Запорожском направлении. Их задержали в ходе контрнаступления ВСУ на юге. Большинство из них находились на территории школы, где наемники обустроили огневые позиции.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Также среди осужденных боевиков есть командир танка, который лично обстреливал Северодонецк и Рубежное. Он входил в состав танкового подразделения "2-го армейского корпуса". Его признали виновным по трем статьям УКУ.