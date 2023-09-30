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Шатдауна не будет? Палата представителей США приняла бюджет без помощи Украине

Фото: спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Палата представителей США одобрила временное финансирование для правительства. Это позволит избежать так называемого шатдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Сообщается, что Палата представителей США приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства 45 дней. Результат - 335 голосов "за". Против законопроекта проголосовали один демократ и 91 республиканец.

Законопроект о краткосрочном финансировании включает помощь при стихийных бедствиях, продление федеральной программы страхования от наводнений, но не помощь Украине.

Теперь Сенат должен утвердить законопроект до 12:01 воскресенья (до 19:01 по Киеву), чтобы не допустить шатдауна.

Почему была угроза шатдауна

Угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, лишние расходы.

В том числе они выступали против дополнительной помощи Украине. До последнего Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточное количество голосов.

Отметим, в общей сложности администрация Джо Байдена намерена получить "добро" на пакет суммой более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украины.

Подробнее об этом читайте в материале "У Байдена запустили отсчет до шатдауна. Что это такое и как повлияет на помощь Украине".

 

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