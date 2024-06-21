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Шапаренко оформил первый гол Украины на Евро-2024: видео

Фото: "Сине-желтые" перед стартовым свистком в Дюссельдорфе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины сравняла счет на старте второго тайма противостояния со сборной Словакии на групповом этапе чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Словацкая сборная забила на 17-й минуте. После вбрасывания из аута Гараслин исполнил навес на дальнюю штангу с левого фланга, а там Шранц головой отправил мяч в сетку. Зинченко навязать верховую борьбу не смог.

Видео гола Шранца:

 

 

 

На старте второй половины "сине-желтые" отыгрались. К голу привела затяжная атака подопечных Сергея Реброва. На финише этого выпада сборной Зинченко прострелил в центр штрафной, откуда Шапаренко точно пробил в касание.

Видео гола Шапаренко:

 

 

Вырвал победу для "сине-желтых" Яремчук. На 80-й минуте форвард получил в штрафной заброс от Шапаренко и вторым касанием отправил мяч мимо голкипера. Попытка Шкриньяра выбить мяч из линии ворот успехом не увенчалась.

Видео гола Яремчука:

 

 

 

Победа позволила сборной Украины сравняться с Румынией и Словакией по количеству набранных очков – по три пункта. Правда, румынская национальная команда еще не сыграла свой матч второго тура группового этапа против сборной Бельгии (0 очков). Поединок состоится в субботу, 22 июня.

К слову, ранее собрали обновленные рекорды Евро-2024 в специальной подборке.

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