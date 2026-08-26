Шантажировал бизнес и скрывался в Германии: полиция разоблачила владельца Telegram-канала

Полицейские Украины совместно с немецкими коллегами разоблачили в Берлине владельца анонимного сайта и Telegram-канала, годами дискредитировавшего и шантажировавшего украинского бизнесмена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции.
По данным следствия, фигурант администрировал сайт и Telegram-канал с многотысячной аудиторией, не зарегистрированных в Реестре субъектов в сфере медиа. Начиная с 2018 года, на этих площадках систематически публиковали негативные материалы и компромат о руководителе одного из предприятий и его бизнесе.
После очередной серии фейковых публикаций злоумышленник поставил потерпевшему четкое требование: перечислить 3,5 тысячи долларов в криптовалюте в обмен на удаление публикаций и прекращение дальнейших атак. После перевода средств материалы действительно были убраны из ресурсов.
Следователи Главного следственного управления и Киберполиции под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора установили, что подозреваемый скрывается на территории Германии. В рамках международной правовой помощи 26 августа немецкие полицейские с участием украинских правоохранителей провели обыски по месту жительства фигуранта в Берлине.
Во время следственных действий в квартире изъяли:
Все изъятые вещи и цифровые носители будут переданы в Украину для проведения дальнейших экспертиз.
Владельцу анонимных ресурсов объявили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время украинские правоохранители готовят документы для оглашения подозреваемого в международный розыск и его последующей экстрадиции в Украину. Также полиция устанавливает возможных подельников.
Напомним, СБУ и Нацполиция задержали экснардепа, организовавшего коррупционную схему для "уклонистов". За 10 тысяч долларов он помогал получать фейковую инвалидность.
По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Подберезняке Вадиме Ивановиче.