Шантажировал бизнес и скрывался в Германии: полиция разоблачила владельца Telegram-канала

По данным следствия, фигурант администрировал сайт и Telegram-канал с многотысячной аудиторией, не зарегистрированных в Реестре субъектов в сфере медиа. Начиная с 2018 года, на этих площадках систематически публиковали негативные материалы и компромат о руководителе одного из предприятий и его бизнесе.

После очередной серии фейковых публикаций злоумышленник поставил потерпевшему четкое требование: перечислить 3,5 тысячи долларов в криптовалюте в обмен на удаление публикаций и прекращение дальнейших атак. После перевода средств материалы действительно были убраны из ресурсов.

Обыски в Берлине и изъятые доказательства

Следователи Главного следственного управления и Киберполиции под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора установили, что подозреваемый скрывается на территории Германии. В рамках международной правовой помощи 26 августа немецкие полицейские с участием украинских правоохранителей провели обыски по месту жительства фигуранта в Берлине.

Во время следственных действий в квартире изъяли:

мобильные телефоны, компьютерную и другую цифровую технику;

банковские карты;

документы и чеки, подтверждающие обналичивание средств и операции с криптовалютой в странах ЕС.

Все изъятые вещи и цифровые носители будут переданы в Украину для проведения дальнейших экспертиз.

Владельцу анонимных ресурсов объявили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время украинские правоохранители готовят документы для оглашения подозреваемого в международный розыск и его последующей экстрадиции в Украину. Также полиция устанавливает возможных подельников.