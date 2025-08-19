Без шансов для врага: ГУР показало видео ударов дронов в небе и на земле

Подразделения беспилотных летательных аппаратов Главного управления разведки активно применяют ударные дроны как для перехвата вражеских аппаратов в небе, так и для нанесения точных ударов по целям на земле.

Как отмечают в ГУР, системная работа операторов БпЛА усиливает устойчивость украинской обороны и лишает оккупантов тактических преимуществ на фронте.

Военные разведчики демонстрируют высокую эффективность дронов, что позволяет поражать как технику, так и живую силу противника.

Обнародованные кадры подтверждают точность и результативность таких операций.