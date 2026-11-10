Шанс Украины двигаться быстрее к ЕС – именно сейчас

Некоторые из самых жестких оценок в отношении Украины на прошлой неделе я читала от самих украинцев.

После того как Европейская комиссия опубликовала свой ежегодный Доклад о расширении, я прочитала несколько комментариев и задумалась, читали ли мы один и тот же документ.

В докладе очень четко указано, что реформы должны двигаться быстрее, чтобы Украина могла использовать историческое окно возможностей для вступления в ЕС. Но доклад также показывает, как далеко продвинулась Украина со времен Революции Достоинства, часто в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

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Куда бы я ни ехала в Украине, люди спрашивают меня, когда их страна вступит в Европейский Союз. Я понимаю их нетерпение. Я хочу, чтобы Украина была частью семьи ЕС, там ее место.

Социальные сети часто вознаграждают самые пессимистичные взгляды на вещи. Накануне решающего года, такого как 2027, я лучше потрачу нашу энергию на проведение следующих необходимых реформ.

Я признаю, что две шкалы оценивания Еврокомиссии могут путать. Одна оценивает, какого прогресса достигла страна за прошедший год, с момента последнего доклада. Другая же оценивает кумулятивный прогресс за несколько лет. Иначе говоря: как далеко страна продвинулась в определенной сфере.

Возьмем, например, суды. В прошлогоднем докладе Комиссия пришла к выводу, что Украина имеет определенный уровень подготовки и достигла определенного прогресса. В этом году ее общий уровень подготовки поднялся на полбалла выше – до уровня между "определенным" и "умеренным".

Однако Комиссия учла замедление реформы в начале года и оценила уровень прогресса за год как ограниченный. Украина продолжала отбирать кандидатов на вакантные судейские должности и проверять действующих судей. Несколько изменений в законодательство все еще просрочены. Итак, суды Украины подготовлены лучше, чем год назад, хотя за последние 12 месяцев они двигались вперед медленнее.

Готовность также зависит от того, что происходит после принятия законов. Украине все еще нужно принять антикоррупционную стратегию и провести другие реформы.

Комиссия также оценила работу Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. В делах о высокопоставленной коррупции их работа привела к расследованиям, судебным преследованиям и окончательным обвинительным приговорам.

Результаты расследования НАБУ и САП "Операция Мидас" в прошлом году всколыхнули страну. Я понимаю это возмущение. Я также считаю важным то, что в разгар полномасштабной войны независимые следователи смогли расследовать обвинения, которые доходили до самых высоких эшелонов власти.

Привлечение к ответственности властьимущих – это сложное испытание для любой демократии. Некоторые государства-члены ЕС знают, как это может быть трудно даже в мирное время.

Украинцы также показали, что нужно для защиты этих институций. В июле 2025 года, после того как закон ослабил независимость антикоррупционного бюро и специализированной прокуратуры, тысячи молодых людей вышли на улицы. Затем парламент восстановил ключевые предохранители.

Нынешний доклад отдает должное людям и организациям, которые продолжают разоблачать коррупционные риски и отстаивать независимость следователей и прокуроров. Они делают часть работы по подготовке Украины к членству в ЕС, и доклад вполне справедливо называет вступление в ЕС усилием всего общества.

А теперь несколько слов на тему, которая часто вызывает сильные эмоции в Украине: прогресс, которого Молдова достигла на пути к вступлению в ЕС.

Да, Молдова заслуживает признания за свои реформы. Она продвинулась дальше в выполнении промежуточных требований по верховенству права. К обеим странам применяются одинаковые условия членства, но обстоятельства кардинально отличаются.

Украина проводит реформы, защищая свой народ и территорию от полномасштабного вторжения России. Тем самым она также помогает защитить мир в Европе.

Очередной раунд сравнений с Молдовой мало чем поможет пройти важным законопроектам через Верховную Раду. Для меня более полезным вопросом является то, какие именно законы Украине нужно принять и быстро воплотить в жизнь, чтобы она могла начать закрывать переговорные главы.

Украина уже открыла четыре из шести переговорных кластеров, а остальные два должна открыть до конца года. Украина является одной из четырех стран-лидеров, для которых Комиссия разработала дорожную карту.

Цель Украины завершить переговоры до конца 2028 года является амбициозной. Достичь этого означает двигаться быстрее с реформами. Совместная рабочая группа ЕС-Украина, созданная в октябре, поможет подготовить реформы и определить, какие из них должны быть первоочередными. Правительство должно представить обоснованные предложения, а парламент должен иметь политическую волю и решимость рассмотреть и принять их.

Фото: Катарина Матернова (инфографика РБК-Украина)

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Значительная часть работы, которая определит, как быстро Украина сможет присоединиться к ЕС, находится в руках украинцев. Журналисты, группы гражданского общества и граждане должны продолжать спрашивать, меняют ли законы на бумаге что-то на практике. Мы уже видели, что происходит, когда украинцы настаивают на том, чтобы их институции работали.

Я болею за то, чтобы Украина максимально использовала это окно возможностей. Украина, которая присоединится к ЕС, сделает наш Союз сильнее, безопаснее и процветающим. И решения, которые приближают этот день, должны ускориться уже сейчас.