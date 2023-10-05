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"Уважаемые ограниченно пригодные". Ультрас "Шахтера" гневно обратились к украинским фанатам в Европе

Четверг 05 октября 2023 14:20
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"Уважаемые ограниченно пригодные". Ультрас "Шахтера" гневно обратились к украинским фанатам в Европе Многие мужчины из Украины приходят на футбольные матчи на стадионах Европы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Мужчин из Украины, которые поддерживают донецкий "Шахтер" на выездных и номинально домашних матчах Лиги чемпионов, просят не вывешивать баннеры в поддержку "горняков" на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу ультрас "Шахтера".

Что не понравилось ультрас после матча "Антверпен" - "Шахтер"

На выездном победном для "Шахтера" матче с бельгийским "Антверпеном" на трибунах "Боссейлстадион" болельщики "горняков" вывесили баннер в поддержку любимого клуба.

Однако надпись на транспаранте была на русском языке: "Кроты на выезде".

Это очень не понравилось движению ультрас донецкого клуба, многие представители которого сейчас воюют с российскими оккупантами на фронте.

"Уважаемые наши "ограниченно пригодные". Большая просьба: не вешать на стадионах текстовки на вражеском языке!" - говорится в сторис Ultras Shakhtar Donetsk.

&quot;Уважаемые ограниченно пригодные&quot;. Ультрас &quot;Шахтера&quot; гневно обратились к украинским фанатам в Европе

Скриншот

Кроме того, ультрас показали, как действительно сегодня выглядят "кроты на выезде". И речь здесь далеко не о футболе...

&quot;Уважаемые ограниченно пригодные&quot;. Ультрас &quot;Шахтера&quot; гневно обратились к украинским фанатам в Европе

Скриншот

А мужчин-болельщиков, которые во время войны уехали из Украины, ультрас называют несколько иначе.

&quot;Уважаемые ограниченно пригодные&quot;. Ультрас &quot;Шахтера&quot; гневно обратились к украинским фанатам в Европе

Скриншот

"Мы, фанаты большого клуба славной страны, недопустимо, чтобы на наших секторах были тряпки на вражеских языках! Особенно, когда лучшие сыновья Донетчины и Украины гибнут за наше государство!" - написали болельщики "горняков".

Ультрас донецкого клуба поддержали фанатские движения других украинских команд, в частности - хулз "Динамо" из Kategorie D.

&quot;Уважаемые ограниченно пригодные&quot;. Ультрас &quot;Шахтера&quot; гневно обратились к украинским фанатам в Европе

Скриншот

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