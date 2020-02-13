У Шанхаї вченим вдалося виокремити штам нового коронавірусу

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Штам коронавірусу COVID-19 виокремили зі зразка хворого

Групі дослідників з Шанхаю вдалося виокремити штам коронавірусу COVID-19, спалах якого стався в китайському Ухані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Так, шанхайським вченим вдалося виокремити штам нового виду коронавірусу зі зразка хворого пацієнта. Наразі вчені завершили секвенування та аналіз геному коронавірусу COVID-19.

Зазначається, що це перший вдалий випадок виокремлення штаму цього коронавірусу в Шанхаї. Виокремлення штаму дозволить вченим дослідити варіації вірусу в режимі реального часу та провести скринінг препаратів, що пришвидшить процес дослідження коронавірусу.

Нагадаємо, у Китаї зафіксували найбільшу кількість смертей за добу від коронавірусу. За минулу добу загинули 254 людини, ще було зафіксовано 15 152 нових випадки захворювання. Це пов'язано з початком використання нового способу визначення коронавірусу, який дозволяє прискорити отримання результатів.

Крім того, ВООЗ спростувала інформацію про різке збільшення кількості хворих коронавірусом за межами Китаю. В організації заявили, що збільшення захворювань новим вірусом за межами Китаю зафіксовано лише на круїзному лайнері біля берегів Японії.